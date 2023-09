zondag 17 september 2023 om 16:44

Matteo Moschetti verrast Mads Pedersen in massasprint GP d’Isbergues

De overwinning in de GP d’Isbergues is enigszins verrassend gegaan naar Matteo Moschetti. De Italiaanse sprinter van Q36.5 wist na bijna 200 kilometer de sprint te winnen, al was het verschil met nummer twee Mads Pedersen (Lidl-Trek) minimaal. Op de derde plaats eindigde thuisfavoriet Arnaud Démare (Arkéa-Samsic).

De 77ste editie van de Grand Prix d’Isbergues kende de meeste hoogtemeters vooral in de eerste 150 kilometer. Op dat punt draaide het peloton het vlakke, lokale parcours op in Isbergues, dat in totaal vier keer afgelegd moest worden. Een massasprint was daardoor het meest logische scenario voor deze Franse eendagskoers.

Met Mads Pedersen, titelverdediger Arnaud Démare, Paul Penhoët, Bryan Coquard, Jasper Stuyven, Marc Sarreau, Anthony Turgis en Arvid de Kleijn stonden er genoeg interessante namen aan het vertrek. Zeven aanvallers probeerden de verwachte massasprint echter te voorkomen. Onder hen vier Belgen: Fabio Van den Bossche (Alpecin-Deceuninck), Ceriel Desal (Bingoal WB), Jelle Vermoote (Intermarché-Circus-Wanty) en Tom Devriendt (Q36.5).

Vluchters maken het spannend

In het peloton waren het de ploegen van Arkéa-Samsic en Tudor die het initiatief namen en de voorsprong met de zeven vluchters klein hielden. Vijf van de koplopers, met daarbij Van den Bossche, Desal en Devriendt hielden stand tot in de laatste tien kilometer. Zij dwongen het peloton tot het uiterste. Jasper Stuyven en Lawrence Naesen probeerden vanuit het peloton nog de sprong te maken, maar die slaagde niet.

De kopgroep werd pas op 500 meter van de meet ingerekend, waarna Arnaud Démare de beste lead-out kreeg van Arkéa-Samsic. Hij kon het echter niet afmaken, want Matteo Moschetti en Mads Pedersen kwamen nog langszij. De Italiaan stevende af op de zege, waarna Pedersen het met een late jump nog spannend maakte. De Deen kwam echter net te laat om nog te winnen.

Fortin zorgt voor Frans succes bij de vrouwen

Bij de vrouwen ging de overwinning eerder op de dag in de GP d’Isbergues naar Valentine Fortin van Cofidis. De Française was na een koers van 133 kilometer sneller dan haar landgenote Jade Wiel (FDJ-SUEZ) en de Canadese Simone Boilard (St Michel-Mavic-Auber 93).