Matteo Malucelli verlaat China Glory voor Bingoal Pauwels Sauces WB

Matteo Malucelli zal China Glory na enkele maanden alweer verlaten. De 28-jarige Italiaan, die vanaf 1 augustus voor het Chinese team uitkwam, heeft een contract getekend bij Bingoal Pauwels Sauces WB. Dat maakt de Belgische ploeg bekend middels een persbericht.

Malucelli begon het seizoen bij Gazprom-RusVelo, dat na de Russische inval in Oekraïne geschorst werd door de UCI. Vervolgens zat de sprinter even zonder ploeg, maar in augustus vond hij onderdak bij het continentale China Glory. In de tussentijd had Malucelli overigens nog wel gekoerst. Voor de Italiaanse selectie betwistte hij onder andere de Giro di Sicilia, waar hij de openingsrit op zijn naam schreef. Dat was niet de eerste overwinning van de Italiaan in 2022: in februari, nog in dienst van Gazprom-RusVelo, won hij ook al de eerste rit van de Tour of Antalya.

“Ik ben klaar voor een nieuwe uitdaging bij Bingoal Pauwels Sauces WB”, vertelt Malucelli in het persbericht. “Ik ben een sprinter en mijn voornaamste doel in 2023 is goed presteren in eendaagsen. Ik weet dat België een echt wielerland is en ik wil hier koersen winnen. Ik heb niet een specifieke wedstrijd in gedachten, ik wil gewoon zo goed mogelijk presteren in elke wedstrijd waar ik word opgesteld.”

Malucelli is prof sinds 2017, toen hij uitkwam voor Androni-Sidermec-Bottecchia. In 2021 reed hij ook voor Androni, nadat hij twee jaar bij Caja Rural-Seguros RGA doorbracht.