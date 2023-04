Matteo Jorgenson: “Ik hoop kort in het klassement te blijven staan”

Matteo Jorgenson had wel verwacht dat er nog iemand onder zijn tijd zouden duiken, vertelde hij na afloop. Desalniettemin was de Amerikaan blij met zijn prestatie.

“Het was echt een goede tijdrit”, doet hij zijn verhaal. “Ik had veel power in mijn benen en heb enorm afgezien. Gelukkig was er een afdaling om te herstellen, al reed ik er wel 100 kilometer per uur.”

“Ik heb vandaag het verschil gemaakt door net na de timecheck te versnellen. Daar was het niet heel snel meer, waardoor ik flink kon doorduwen.”

Met nog twee etappes te gaan staat Jorgenson nu tweede in het algemeen klassement, op 18 seconden van Juan Ayuso. Wat hij nog hoopt? “Vooral om een kort eindklassement vast te houden.”