Mathieu van der Poel over Le Samyn: “Het is niet dat ik zonder ambitie aan de start sta”

Mathieu van der Poel was aanvankelijk niet voorzien voor Le Samyn, maar de Nederlandse kampioen besloot uiteindelijk om de Waalse eendagswedstrijd toch nog op te nemen in zijn programma. “Wedstrijden maken me over het algemeen beter”, zo laat de topfavoriet weten voor de start.

Van der Poel zal het vandaag in de omgeving van Dour moeten opnemen tegen onder meer Sep Vanmarcke, John Degenkolb en Florian Sénéchal. “Le Samyn is een hele goede voorbereiding op wat nog komt, maar het is niet dat ik aan de start sta zonder ambitie”, aldus Van der Poel, die zaterdag zal deelnemen aan Strade Bianche.

“Over het algemeen maken wedstrijden me beter, zeker op dit moment in het seizoen. Het is de reden dat ik vandaag aan de start sta. Iedereen heeft zijn eigen aanpak voor de Strade Bianche. Wout (van Aert, red.) komt bijvoorbeeld van een hoogtestage, dat is ook mogelijk. Het is voor mijzelf echter beter om met wat koersdagen aan het vertrek te staan.”

De kopman van Alpecin-Fenix vertrekt woensdag naar Italië met het oog op Strade Bianche. “Dan zal ik donderdag het parcours verkennen, om dan vrijdag wat los te rijden. Zaterdag is het dan koers”, aldus Van der Poel.