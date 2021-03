Mathieu van der Poel: “Zelfde als Tom Dumoulin kan mij ook overkomen”

Ride

Mathieu van der Poel staat niet te kijken van de keuze die Tom Dumoulin heeft gemaakt om een tijdelijke ‘break’ in zijn carrière in te lassen, waarna hij kijkt of hij nog de motivatie heeft om zijn wielerloopbaan te vervolgen. Dat zegt Van der Poel in een dubbelinterview in het eerste nummer van Ride Magazine, het nieuwe wielertijdschrift van WielerFlits.

Mathieu van der Poel reageert op de vraag of hij de keuze van Dumoulin kan begrijpen: “Iedereen is daar anders in. En je moet ook het onderscheid maken tussen wat ik doe en wat hij doet als klassementsrenner. Dat is nog iets anders. Ik begrijp de keuze wel.”

Zeg je nu: Wat Dumoulin overkwam, dat zou jou ook kunnen overkomen?

Van der Poel: “Dat sluit ik zeker niet uit. Ik kan zijn beslissing heel goed begrijpen. Het allerbelangrijkste is dat je lekker in je vel zit. Dat is de basis. Ik denk dat het beter is dat je twee kilogram te zwaar bent, maar je wel gelukkig voelt. Dan kun je harder rijden dan iemand die helemaal scherp staat, maar zich niet gezond en niet gelukkig voelt.”

“Er zullen zeker renners zijn die zich goed voelen bij het strakke regime van de marginal gains. Nu komt echter aan het licht dat er ook renners zijn die daar totaal niet aan wennen, maar het volgen omdat dit hen wordt opgedragen. Dumoulin en ook Marcel Kittel zijn voorbeelden, maar dit zijn ook renners die dankzij de marginal gains ook net heel ver gekomen zijn. Het volhouden is echter een ander verhaal.”

