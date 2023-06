Mathieu van der Poel wint Baloise Belgium Tour, Jakobsen klopt Philipsen in slotrit

Mathieu van der Poel heeft de Baloise Belgium Tour gewonnen. De Nederlander kwam in de slotrit niet meer in de problemen en kon zelfs sprinter Jasper Philipsen nog een lead-out geven. Hij zou uiteindelijk worden geklopt door Fabio Jakobsen. Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

In de slotrit van de Baloise Belgium Tour trokken Lucas Janssen, Kobe Vanoverschelde, Thimo Willems, Alex Colman, Stefano Gandin, Andrea Pietrobon en Kay De Bruyckere al vroeg ten aanval. De zeven aanvallers maakten nauwelijks kans op een ritzege, omdat het peloton hen nooit te ver liet gaan. Met nog vijftig kilometer te gaan was hun voorsprong slechts een minuut.

Toen de sprintersploegen echt gas gaven, werd de kopgroep ingerekend. Dat was op zo’n 13 kilometer van de meet, net na de Gouden Kilometer. Door de aanstaande eindzege van Van der Poel deden die negen seconden die daar verdeeld werden er nauwelijks nog toe.

In Brussel zou er tot slot worden gesprint. Philipsen leek in die sprint weer te gaan winnen. De Belg kreeg een sterke lead-out van Van der Poel, maar moest zijn meerdere erkennen in Jakobsen.

Van der Poel hield in het eindklassement veertig seconden over op nummer twee Søren Wærenskjold.