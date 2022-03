Mathieu van der Poel wil Giro en Tour combineren: “En die wil ik allebei uitrijden”

Mathieu van der Poel, pas net terug van een rugblessure, heeft grootse plannen voor dit seizoen. De Nederlander van Alpecin-Fenix wil dit jaar namelijk zijn debuut in de Giro d’Italia maken en de Italiaanse ronde combineren met de Tour de France. “En ik heb de intentie om ze dit jaar allebei uit te rijden”, citeert het Algemeen Dagblad.

Van der Poel liet vlak voor de start van de eerste etappe van de Settimana Internazionale Coppi e Bartali, waar hij zich wil klaarstomen voor de resterende voorjaarsklassiekers, in zijn kaarten kijken. De alleskunner van Alpecin-Fenix zit met de Giro d’Italia in zijn hoofd, dat is wel duidelijk. “De Giro is zeker een optie. Het is nog niet honderd procent zeker, maar de combinatie Giro en Tour zit zeker in mijn hoofd. De eerste week is wel heel aantrekkelijk. Met ook een kans op de roze trui. Dat is de voornaamste reden.”

Mocht Van der Poel in mei inderdaad aan de start verschijnen van de Ronde van Italië, dan is het niet om slechts een weekje mee te fietsen. “Ik wilde vorig jaar eigenlijk de Tour uitrijden. Ik heb bij de ploeg aangegeven dat ik niet nog eens ga afstappen na tien dagen. Ik heb de intentie om de Giro en de Tour dit jaar allebei uit te rijden.”

Van der Poel kampte de voorbije maanden met een hardnekkige rugblessure, maar maakte afgelopen zaterdag zijn rentree in het peloton. De 27-jarige coureur deed dit zeker niet onopgemerkt. Wat heet, Van der Poel deed in Milaan-San Remo gewoon volop mee om de zege en kwam in zijn eerste koersdag als derde over de streep.

