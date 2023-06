Mathieu van der Poel wil attractief koersen: “Dit is wat ik nodig heb”

Video

Mathieu van der Poel voelt zich steeds beter worden. Na een dag van bijna 90 kilometer in de aanval in de Baloise Belgium Tour is de kopman van Alpecin-Deceuninck dan ook tevreden. “”Dit is wat ik nodig heb. Ik voelde al een verschil tegenover Dwars door het Hageland. Ik heb vaak een paar koersen nodig om super te zijn in een wedstrijd”, aldus Van der Poel in gesprek met WielerFlits.

“Ik hoop dat ik goed herstel deze week en dat ik lekker attractief kan koersen. Dat frisse gevoel heb ik sowieso”, voegt Van der Poel daar nog aan toe met een lach. “Voor een dag als vandaag… Daarom zit ik hier en niet in de Ronde van Zwitserland.”

Uiteindelijk viel er meer te vieren dan alleen zijn goede vorm, want MVDP verzorgde ook nog een lead-out voor zijn winnende ploegmaat Jasper Philipsen. In het algemeen klassement is Van der Poel tweede, omdat hij in de Gouden Kilometer acht bonificatieseconden pakte.

