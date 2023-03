Mathieu van der Poel voor Strade Bianche: “Geen Van Aert en Pogacar, dat verandert de koers”

Video

Dat Wout van Aert en Tadej Pogačar ontbreken in Strade Bianche, maar de wedstrijd anders voor Mathieu van der Poel. Plots zijn alle ogen op de kopman van Alpecin-Deceuninck gericht. Bovendien staat de teller van de ploeg nog altijd op nul, maar dat zorgt niet voor extra druk bij MVDP. “Ik voel niet zo heel snel druk en dat is nu niet anders”, lacht hij.

Aanvankelijk kregen de fans een strijd tussen Van der Poel, Van Aert en Pogačar voorgeschoteld, maar die laatste twee hebben toch nog afgezegd. “Dat verandert toch wel een beetje de koers. Uiteraard blijft het een heel lastige wedstrijd, maar het zijn twee renners die altijd mee koers maken en die je zeker kan gebruiken om het verschil te maken”, aldus Van der Poel, die zijn eigen koerswijze er niet door gaat aanpassen. “Als zij een move maken, moet je mee zijn. Pogačar is iemand die van ver durft aangaan.”

‘Meer slecht asfalt dan grind’

De verkenning van Alpecin-Deceuninck heeft de winnaar van 2021 veel informatie gegeven. “Het leek meer slecht asfalt dan echt grind, maar dat is afhankelijk van het weer. Door de regen is er niet heel veel grind op de stroken”, zegt hij in een video van de ploeg. Voor Van der Poel wordt Strade Bianche zijn seizoensdebuut. “Het is mijn eerste koers na een trainingskamp en ik heb wel een paar wedstrijden nodig om naar mijn beste niveau door te groeien, maar ik hoop met een goed gevoel te kunnen rondrijden.”

Als oud-winnaar heeft Van der Poel speciale gevoelens bij Strade Bianche. “Deze koers heeft voor veel renners iets magisch. Ik heb al eens gewonnen, en een keer niet mijn beste wedstrijd gereden, en ik kijk er terug naar uit om weer aan de start te staan. De manier waarop ik toen won, was wel mooi tegen klinkende namen”, vertelt hij.

