maandag 27 november 2023 om 19:08

Mathieu van der Poel voor de derde keer uitgeroepen tot Wielrenner van het Jaar

Mathieu van der Poel is verkozen tot Wielrenner van het Jaar in Nederland. De 28-jarige renner won dit jaar onder meer het wereldkampioenschap op de weg, Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix. Voor Van der Poel is het de derde keer dat hij de Gerrit Schulte Trofee in ontvangst mag nemen.

Van der Poel besloot het dit jaar anders aan te pakken. Gedaan met de spielerei en energieverslindende solo’s, de Nederlander wilde dit jaar vooral zijn erelijst aandikken en uithalen op de belangrijke momenten. En of de renner van Alpecin-Deceuninck dat heeft gedaan in 2023. Van der Poel beleefde zijn eerste sportieve hoogdag in februari, in Hoogerheide, tijdens het WK veldrijden. Na een razendspannende cross en een titanenduel met zijn eeuwige rivaal Wout van Aert, trok Van der Poel aan het langste eind en veroverde zo zijn vijfde veldritwereldtitel bij de profs.

En daar bleef het niet bij in 2023. Na een korte rust- en trainingsperiode kende MVDP ook een buitengewoon succesvol voorjaar op de weg met winst in Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix, twee monumentale klassiekers, en een tweede plaats in de E3 Saxo Classic en de Ronde van Vlaanderen. Na een langere rustperiode won hij vervolgens ook de Baloise Belgium Tour, maar in de daaropvolgende Tour de France slaagde hij er niet echt in om te schitteren, al was hij als lead out in de sprints wel zeer belangrijk voor zijn ploegmaat en sprintslokop Jasper Philipsen.





Derde voor Van der Poel

Van der Poel was in de Tour echter ook al bezig met de ‘missie-Glasgow’. De Nederlander had namelijk zijn zinnen gezet op de mondiale titelstrijd in Schotland, op een parcours dat hem op het lijf was geschreven. En dat bleek wel op die bewuste zondag in de maand augustus, want er stond geen maat op Van der Poel. De Nederlandse kopman soleerde op grootse wijze naar de regenboogtrui. Zelfs een valpartij en een kapotte schoenplaat konden hem niet van de wereldtitel houden. Het was zijn laatste echte orgelpunt, in een bijzonder succesvol wielerseizoen voor Van der Poel.

Van der Poel is de opvolger van Dylan van Baarle, die in 2022 onder meer Parijs-Roubaix won. Van Baarle was dit jaar ook genomineerd, naast ook Thymen Arensman, Wout Poels, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland. Van der Poel kreeg de meeste stemmen van de leden van de Nederlandse Vakbond van Beroeps Wielrenners (VVBW) en het publiek, dat via WielerFlits mocht stemmen.

Van der Poel, die momenteel in Spanje zit om zich voor te bereiden op zijn veldritseizoen, was zelf niet aanwezig in Utrecht om de prijs in ontvangst te nemen. “Ik kan vanavond helaas niet aanwezig zijn, maar ik ben wel erg blij met deze prijs. Dit is een mooie bekroning op een fantastisch seizoen”, liet de renner van Alpecin-Deceuninck wel weten in een korte videoboodschap.

Laatste tien winnaars Gerrit Schulte Trofee

2023: Mathieu van der Poel

2022: Dylan van Baarle

2021: Harrie Lavreysen

2020: Mathieu van der Poel

2019: Mathieu van der Poel

2018: Tom Dumoulin

2017: Tom Dumoulin

2016: Tom Dumoulin

2015: Tom Dumoulin

2014: Tom Dumoulin