Mathieu van der Poel voert Wereldbeker-selectie Rucphen en Namen aan

De KNWU heeft de selecties voor de Wereldbekers in Rucphen (18 december) en Namen (19 december) bekendgemaakt. In tegenstelling tot het kleine keurkorps dat actief was in Val di Sole afgelopen zondag, zijn dat er in eigenland en België een pak meer. Mathieu van der Poel maakt er zijn seizoensdebuut.

Bondscoach Gerben de Knegt ziet uit naar het weerzien met de wereldkampioen, die hij in wedstrijdverband voor het laatst onder zijn hoede had tijdens de Olympische Spelen. “Natuurlijk ben je benieuwd hoe Mathieu ervoor staat in zijn eerste crossen van het seizoen, al zijn we gewend dat hij zich direct met de besten kan meten. We staan met name in Rucphen met al onze troeven aan het vertrek.”

Ook Marianne Vos zal in de Noord-Brabantse cross aan de start staan, maar ze slaat Namen daags nadien over. De Knegt kijkt op de Citadel vooral uit naar de jongerencategorieën. “Zondag hebben we voor de tweede keer dit seizoen een Wereldbeker voor beloften, junior-vrouwen en junioren. Voor hen breekt een belangrijke periode aan omdat ik de komende weken al beslissingen zal nemen over mijn WK-selectie. In Namen en een week later in Dendermonde is het voor hen zaak om zich te laten zien.”

In de overige Wereldbekers reden de beloften bijvoorbeeld bij de elites mee en werkten de junioren wel een cross af op hetzelfde parcours, maar viel dat niet onder de noemer van Wereldbeker.

Nederlandse selectie voor Wereldbeker Rucphen

Elite mannen

Joost Brinkman

Stan Godrie

Lars van de Haar

Mees Hendrikx

Lucas Janssen

Corné van Kessel

Gosse van der Meer

Joris Nieuwenhuis

David van der Poel

Mathieu van der Poel

Pim Ronhaar

Elite vrouwen

Aniek van Alphen

Ceylin del Carmen Alvarado

Shirin van Anrooij

Manon Bakker

Denise Betsema

Lucinda Brand

Fem van Empel

Inge van der Heijden

Yara Kastelijn

Isa Nomden

Puck Pieterse

Marianne Vos

Annemarie Worst

Nederlandse selectie voor Wereldbeker Namen

Elite mannen

Stan Godrie

Lars van de Haar

Corné van Kessel

Gosse van der Meer

Joris Nieuwenhuis

David van der Poel

Mathieu van der Poel



Elite vrouwen

Aniek van Alphen

Ceylin del Carmen Alvarado

Shirin van Anrooij

Manon Bakker

Denise Betsema

Lucinda Brand

Fem van Empel

Inge van der Heijden

Yara Kastelijn

Maud Kaptheijns

Puck Pieterse

Annemarie Worst

Beloften mannen

Bailey Groenendaal

Tibor del Grosso

Mees Hendrikx

Hugo Kars

Danny van Lierop

Pim Ronhaar

Luke Verburg

Junioren mannen

Guus van den Eijnden

David Haverdings

Menno Huising

Jelte Jochems

Bart Kortleve

Jari Prins

Mika Vijfvinkel

Junioren vrouwen

Leonie Bentveld

Pem Hoefmans

Mirre Knaven

Lauren Molengraaf

Bibi Verzijl

Nienke Vinke