Mathieu van der Poel voelt zich nog goed in de Giro: “Zelfs beter dan de eerste week”

Mathieu van der Poel voelt zich tegen het einde van de Giro d’Italia, normaal gesproken zijn eerste Grote Ronde die hij gaat uitrijden, nog goed. De winnaar van de openingsetappe naar Visegrád en drie dagen de drager van de roze leiderstrui is tevreden over zijn gevoel in aanloop naar de laatste twee etappes.

Het kopstuk uit de ploeg van Alpecin-Fenix heeft het na drie weken naar zijn zin in de Giro en blijft zich goed voelen, vertelt hij in gesprek met het AD. “Dat is ook belangrijk. Mijn voorbereiding is heel kort geweest natuurlijk. Ik word eigenlijk beter en beter. Ik voel me zelfs beter dan ik me die eerste week voelde. Daar ben ik wel heel tevreden over.”

Dat hij nog zo fris in de derde week zit en zich zo goed voelt, daar is Van der Poel vooral blij mee. “Ook omdat de Tour er al weer vrij snel achteraan komt. Ik hoop dat ik die combinatie wel redelijk goed overleef. Ik hoop er een betere renner van te worden, maar of dat lukt weet je pas achteraf”, zegt hij verder.

“Ik hoop er de vruchten van te plukken, maar het is voor mij ook een raadsel hoe ik me na die Giro-weken ga voelen en hoe de voorbereiding op de Tour gaat zijn. Ze zeggen dat je een beetje sterker wordt, een grotere motor krijgt van een grote ronde. Ik heb dan maar besloten er gelijk twee te doen”, aldus de Nederlander.