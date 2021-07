Mathieu van der Poel: “Vandaag wordt een enorm lastige etappe”

Video

Daags na de levendige heuveletappe naar Le Creusot rijdt het peloton vandaag de eerste bergrit van de Tour de France. “Vandaag wordt een enorm lastige etappe, dus we zullen zien hoe het gaat”, vertelde Mathieu van der Poel bij de start in Oyonnax.

Of Van der Poel een beetje was hersteld van de inspanningen van een dag eerder, werd aan hem gevraagd. “Zo goed als mogelijk. Hoe die etappe erin heeft gehakt zal ik straks kunnen zeggen, maar ik was redelijk kapot.”

Het ligt aan het koersverloop of de kopman van Alpecin-Fenix zich weer helemaal binnenstebuiten gaat trekken. “Als er een groep van vijftig man ergens over een klim gaat, denk ik dat ik er nog wel bij zal zitten. Maar als er echt wordt gekoerst, weet ik niet of ik er dan nog bij ben.”