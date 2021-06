Mathieu van der Poel: “Vandaag was pas de tweede keer dit jaar op de tijdritfiets”

Interview

Mathieu van der Poel staat nog altijd aan de leiding in de Tour de France. Dankzij een verrassende vijfde plek in de daguitslag wist hij Tadej Pogačar achter zich te houden in het klassement. Het verschil bedraagt slechts acht seconden, maar dat is voldoende om nog zeker twee dagen in het geel te blijven. Op de persconferentie was hij vol lof over de inspanningen van zijn ploeg.

Deze prestatie hadden velen niet van je verwacht. Heb je jezelf ook verbaasd?

“Allereerst wil ik de ploeg bedanken. Zij hebben gisteravond tot heel laat doorgewerkt om mijn positie op de fiets te verbeteren. Dit heeft veel beter uitgepakt dan wij hadden verwacht. Vandaag had ik een van de beste dagen ooit op die fiets. Ik voelde mij heel sterk. De gele trui geeft mij vleugels. Het was heel speciaal om in deze trui langs het Franse publiek te rijden. Ik ben heel trots op deze prestatie. Dit ga ik mij nog heel lang herinneren.”

Vandaag was pas de tweede keer dit jaar dat ik op de tijdritfiets zat. De enige andere tijdrit was tijdens de Ronde van Zwitserland. Verder heb ik de tijdritfiets niet aangeraakt dit jaar. Deze overwinning komt voor een groot deel op het conto van Christoph Roodhooft (manager) en Kristof De Kegel (trainer). Zij hebben tot laat aan de fiets gewerkt. En het was Roodhooft in het bijzonder die erin geloofde dat ik vandaag de gele trui kon behouden. Ik moet hem daarvoor bedanken.”

Wat heb je aan de fiets aangepast?

“Het was al langer een wens van mij om aandacht te besteden aan mijn tijdrit. Een betere tijdritprestatie kan ook het verschil maken in kortere rittenkoersen zoals de BinckBank Tour. We hebben onder andere het stuur aangepast. Dit was niet volledig custom made, maar wel iets aerodynamischer. Ook hebben we het stuur wat hoger gemonteerd voor een iets comfortabelere positie, én natuurlijk de andere helm en de wielen. Maar ook het parcours paste goed bij mij, met af en toe wat herstelmogelijkheden.”

Na afloop was je opnieuw aan het lachen met Tadej Pogačar. Hij was duidelijk blij voor je dat je de gele trui hebt behouden. Wat bespraken jullie daar?

“Wij hebben een heel goede relatie. Ik mag hem heel graag. Hij is een supervriendelijke jongen. We sturen elkaar af en toe berichtjes op Instagram. Het is onvoorstelbaar wat hij allemaal bereikt op de fiets. Deze tijdrit winnen als klassementsman is enorm. Hij verdient het.”

Hoe lang verwacht je de trui nog te kunnen houden?

“Voor vandaag wist ik dat het zou draaien om de watts en aerodynamica. Maar in de bergetappes is het niet realistisch om de trui te behouden tegenover mannen als Pogačar. Misschien kan ik de trui nog twee dagen vasthouden en daarna zal ik ‘m moeten afstaan aan een klimmer.”