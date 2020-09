Mathieu van der Poel: “Ik heb Tirreno-Adriatico nodig om 100% te zijn in de klassiekers”

Een opvallende naam in de vroege vlucht van Tirreno-Adriatico vrijdag: Mathieu van der Poel. De 25-jarige Nederlands kampioen van Alpecin-Fenix reed vrijwel de gehele dag in de aanval, maar werd op tien kilometer van het einde ingerekend. Na afloop doet hij zijn verhaal.

“Het was vandaag een zware rit”, blikt hij ’s avonds terug. “Het was niet slecht om mee te gaan in de vroege vlucht. Er was het nodige klimwerk te doen en de slotklim was sowieso te zwaar voor mij om te wedijveren met de andere mannen. Ik wilde meegaan met een mooie groep, om zodoende voor de klim uit te koersen. Dat ging best goed”, constateert hij. MVDP stak in de openingsfase alleen over van het peloton naar negen vroege vluchters.

Nadat hij was gegrepen, hoorde de veelvraat dat Simon Yates een dubbelslag sloeg en reed hij zelf op eigen tempo naar boven. “De laatste paar dagen waren niet slecht, al was het wel weer een paar keer erg heet”, vertelt hij over de etappes eerder deze week. “Ik voel me best oké. Het is alleen een zwaar parcours en er zijn veel goede klimmers hier. Zij bereiden zich hier voor op de Giro d’Italia. Het niveau ligt hoog, zeker als het omhoog gaat.”

“De eerste twee etappes heb ik Tim Merlier geprobeerd te helpen in de sprints”, gaat Van der Poel verder. De Belgisch kampioen werd dinsdag vijfde. “We zijn er nog niet in geslaagd om een rit te winnen, maar daar blijven we ook de komende dagen voor vechten. Mijn eigen niveau is best oké, al ben ik zeker nog niet in topvorm. Maar het is goed genoeg. Deze koers geeft me de kracht die ik straks nodig heb om in de klassiekers 100% in orde te zijn.”

MVDP en co hebben nog een relatief vlakke rit, een heuveletappe en een korte tijdrit voor de boeg. “Ik jaag nog steeds op een etappezege. Misschien zaterdag al, maar wellicht dat het – zeker na de zware rit van vrijdag – net te lastig is. We gaan er met het team in ieder geval wel voor deze laatste dagen.” Tirreno-Adriatico duurt nog tot en met de afsluitende tijdrit van maandag. Over een mogelijke deelname aan het WK Wielrennen in Imola werd met geen woord gerept.