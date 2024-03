vrijdag 22 maart 2024 om 18:49

Mathieu van der Poel pas derde wereldkampioen die E3 Saxo Classic wint

De zege van Mathieu van der Poel in de E3 Saxo Classic was op meerdere vlakken bijzonder. Niet alleen mocht hij voor de eerste keer de Vlaamse voorjaarsklassieker op zijn palmares bijschrijven, hij is nog maar de derde renner in de geschiedenis die dit doet in de regenboogtrui.

Wielerstatisticus Daniël Herbers dook in de geschiedenisboeken en kwam tot de conclusie dat in de 65 voorgaande edities enkel Tom Boonen (2006) en Jan Raas (1980) het Van der Poel voor hebben gedaan. MvdP is dus de derde in de historie die dit voor elkaar krijgt.

Hij is daarnaast de vierde renner ooit (en tevens de eerste niet-Belg) die op alle posities van het podium heeft gestaan in de koers. Wielerlegendes Eddy Planckaert, Peter van Petegem en Van der Poels eeuwige rivaal gingen hem voor.