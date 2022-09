Mathieu van der Poel over Mixed Relay: “Laatste ploegentijdrit was bij de junioren”

Mathieu van der Poel start zondag als een van de favorieten aan de wegrit van de WK in Wollongong, maar woensdag wacht hem eerst nog een andere opdracht: de Mixed Relay. Kijkt hij daar naar uit? “Het is iets nieuws, dus daar ben ik altijd wel voor in”, zei MVDP in gesprek met het Algemeen Dagblad.

“Een ploegentijdrit is ook al heel lang geleden”, vertelde Van der Poel, die woensdag Nederland vertegenwoordigt samen met Bauke Mollema, Daan Hoole, Riejanne Markus, Annemiek van Vleuten en Ellen van Dijk. “Ik kan me de laatste keer niet meer herinneren. Ik denk dat het ergens bij de junioren was, op gewone fietsen. Het is dus echt lang geleden.”

Het is ook al een tijdje geleden dat de kopman van Alpecin-Deceuninck op een tijdritfiets heeft gezeten, gaf hij toe. “Dat was voor de proloog van de Tour. Het is niet dat ik het echt heb voorbereid. Het is gewoon hard trappen. En je bent met drie. Het is leuke warm-up voor het weekend en we maken met het Nederlandse team ook gewoon kans, dat is wel leuk.”

Primus Classic

Afgelopen zaterdag vloog Van der Poel in de avond naar Australië, op de dag dat hij eigenlijk nog de Primus Classic zou rijden. Die eendaagse sloeg hij uiteindelijk echter over. “Het was vooral vanwege de weersomstandigheden. Ik vond het in Wallonie (de door Van der Poel gewonnen GP Wallonie, red.) al behoorlijk link. En ik heb gewoon te hard gewerkt om door een domme valpartij betrokken te zijn. Dat risico wilde ik gewoon niet nemen.”

Voor de Primus Classic reed hij wel de Stadsprijs Geraardsbergen, Izegem Koers (beiden kermiskoersen) en de genoemde Grand Prix Wallonie – en won ze allemaal. De vorm lijkt dus in orde. “Ik voelde me wel goed de laatste weken. Dat is geen referentie natuurlijk. Het kan alle kanten uit. Het gaat wel een heel open wedstrijd worden denk ik, zeker op dat parcours. Dat is wel iets waar ik naar uitkijk”, zei hij tot slot over de wegrit van zondag.