Mathieu van der Poel optimistisch ondanks missen Tour: “Genoeg andere grote klassiekers” donderdag 7 mei 2020 om 08:44

Mathieu van der Poel en zijn ploeg Alpecin-Fenix maakten er de laatste weken geen geheim van het feit dat ze dit jaar dolgraag al de Tour de France wilde rijden. Dat plan viel eerder deze week definitief in duigen toen Tour de France-baas Christian Prudhomme liet weten geen extra ploegen uit te nodigen.

“Ik ben ergens wel ontgoocheld dat ik de Tour niet mag rijden. Normaal zou ik dat niet zijn.”, zegt Van der Poel bij Sporza. “Het zag ernaar uit dat de Tour het enige grote evenement zou zijn op de hertekende wielerkalender.”

“Maar als de kalender blijft zoals die nu is, denk ik dat ik nog genoeg andere grote klassiekers heb waarin ik me kan tonen.”

De 25-jarige renner zal dit jaar dus geen grote ronde rijden. Mijn zijn ploeg gaat hij zich nu richten op de Italiaanse en Vlaamse klassiekers en eventueel ook nog de Waalse koersen. “De Vlaamse en Italiaanse koersen zullen sowieso de voorrang krijgen. Over de Waalse klassiekers heb ik nog niet nagedacht.”

“Ik denk dat we heel blij mogen zijn als het zo druk wordt als gepland”, gaat hij verder in Het Nieuwsblad. “Ik ben ook benieuwd welke keuze de renners zullen maken. Dat kan nog leuke toestanden opleveren. Ik ga er alleszins mee akkoord dat het niet te doen is om in hetzelfde weekend in de Amstel en in Gent-Wevelgem twee keer een topresultaat te behalen. Ik kies voor de Amstel Gold Race, ook al omdat Wevelgem dit jaar niet op mijn planning stond. Ik weet nog niet of ik Luik rijd. In principe is die wedstrijd net iets te lastig voor mij, maar als er bij ­wijze van spreken maar dertig koersen op mijn programma staan en de ploeg wil dat ik ook Luik doe, dan zal ik daar zeker happig op zijn.”