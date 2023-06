Mathieu van der Poel: “Niet gemakkelijk om deze koers onder controle te krijgen”

Interview

Mathieu van der Poel kan vanmiddag zijn derde Nederlandse titel op de weg pakken in Sittard-Geleen. De sterke kopman van Alpecin-Deceuninck kan ditmaal rekenen op vier ploegmaats, maar dat is nog altijd weinig als je naar de overmacht van Jumbo-Visma kijkt. “Het wordt een kwestie van attent zijn”, vertelde hij bij de start voor de camera WielerFlits.

“De grootste uitdaging voor ons is om de koers onder controle te krijgen. Dat is altijd lastig op een kampioenschap. Andere ploegen staan met veel meer renners aan de start, wat het voor mij een lastige wedstrijd maakt.”

Heeft Van der Poel een plan om het Jumbo-Visma-blok te verschalken? “Daar is geen plan op te maken. We moeten worden dat we niet achterop geraken. Gelukkig heb ik nu vier ploegmaats, het meeste ooit op een NK voor mij, die eventueel een scheve situatie kunnen rechtzetten. En anders maken ook Oscar Riesebeek en Ramon Sinkeldam kans.”

Het rondje in Sittard-Geleen kent Van der Poel nog niet, maar daar komt snel verandering in. “Ik ken de streek gelukkig goed, ook al heb ik niet verkend. Het is een soort mini-Amstel Gold Race. Waar ik mijn aanval zal inzetten, weet ik nog niet. Dit is zo onvoorspelbaar. Maar vooral in de aanloop naar het lokale circuit wordt het lastig, misschien is daar iets mogelijk.”