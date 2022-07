Mathieu van der Poel: “Niet de wattages gereden die ik voor ogen had”

Video

Mathieu van der Poel was niet zo heel tevreden na zijn tijdrit op de eerste dag van de Tour de France. “Ik heb niet echt iets laten liggen, maar ik kon niet de wattages rijden die ik voor ogen had”, vertelde het kopstuk van Alpecin-Deceuninck na afloop.

Van der Poel reed zich met een voorlopige snelste tijd van 15:30 minuten naar de hotseat. “Het is tof om hier te zitten, maar ik had op betere benen gehoopt. Ik deed alles wat ik kon, maar ik ben bang dat het niet genoeg is ten opzichte van specialisten als Filippo Ganna en Wout van Aert. Het was mijn doel om te proberen een goede tijdrit te rijden en de verliezen te beperken, om hopelijk in de komende dagen het geel te pakken.”

De Nederlander kon na zijn tijdrit alleen maar afwachten wat de rest deed. “Ik denk dat ik vandaag niet te veel tijd verlies. Als ik de schade kan beperken tot de Roubaix-etappe, is er veel mogelijk.”