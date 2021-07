Mathieu van der Poel moet zich opmaken voor een tropische storm

Maandag kan een tropische storm nabij Tokio voor veel overlast zorgen tijdens de Olympische Spelen met zware windstoten en veel regenwater. De weersvoorspellingen van Weeronline waarschuwen voor uitzonderlijk slecht weer voor de dag dat Mathieu van der Poel in actie komt op de mountainbike-wedstrijd tijdens Tokyo 2020.

Maandag trekt een tropische storm vanaf de Stille Oceaan richting Japan, waar deze aan land komt is nog niet helemaal duidelijk. Op het zwaartepunt van de storm is kans op zware windstoten van 150 km/uur en kan liefst 90 millimeter regen vallen. Het is nog de vraag of Tokio de volle laag krijgt, maar harde wind gaat zeker van invloed zijn op de vele sportevenementen.

