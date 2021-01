Mathieu van der Poel: “Lekke band was vrij bepalend”

Mathieu van der Poel wist in de eerste twee ronden in Overijse gelijke tred te houden met Wout van Aert, maar door een lekke band moest hij zijn tegenstrever laten rijden. Even leek hij nog bij de Belgische kampioen terug te kunnen keren, maar uiteindelijk moest hij zich gewonnen geven.

“Die lekke band was vrij bepalend voor de rest van de wedstrijd, denk ik. Het was ook een vrij slecht moment om lek te rijden”, vertelde Van der Poel na afloop van de wedstrijd. “Wout was zeer sterk gestart, maar ik kon mezelf goed in het wiel zetten. Dan reed ik eigenlijk lek terwijl ik de hele klim nog moest doen. Dat kostte wel enorm veel kracht. Ik moest daar even van bekomen. Ik was daarna een beetje verbaasd dat ik terug kon komen tot op zes seconden. Dan maakte ik weer een foutje en dan was het gedaan.”

Of zijn inspanningen om terug te keren hem uiteindelijk hadden opgebroken, wist de regerende wereldkampioen niet. “Wout was enorm sterk vandaag, dus ik wilde tot op het wiel. Ik was al verrast dat ik weer dichterbij kon komen omdat hij de eerste twee ronden zo sterk reed, dat ik niet veel overschot had in het wiel. Ik kwam eigenlijk nog goed terug, maar nadat ik dat foutje maakte was ik terug op vijftien seconden. Dan begon ik de focus ook een beetje te verliezen en heb ik ook te veel fouten gemaakt.”

Conclusies

Van der Poel kwam tweemaal ten val, maar kon zonder kleerscheuren de cross uitrijden. Op ruim een minuut van Van Aert kwam hij over de streep. “Welke conclusies ik na vandaag kan trekken? Ik was vandaag wel een stuk beter dan gisteren, maar nog niet dat wat ik wil zijn. Ik denk dat ik wel tevreden mag zijn. Ik heb mezelf goed kunnen verweren. Ik merkte wel in het tweede deel van de cross dat ik misschien nog net niet fris genoeg ben om te blijven knokken, maar ik denk wel dat ik met vertrouwen naar het WK kan toeleven.

De crosser van Alpecin-Fenix schat zijn kansen voor het WK in Oostende en die van de Jumbo-Vismarenner even hoog in. “Er zijn geen psychologische spelletjes meer nodig tussen mij en Wout. Ik denk dat we allebei weten wat we waard zijn. Het zal erom spannen denk ik. Wat ik heb gezien op beelden en foto’s ziet het er wel als een ongelooflijk knappe cross uit. Dus ik ben wel benieuwd wat dat gaat geven.”