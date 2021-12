Mathieu van der Poel leidt Nederlandse selectie in Dendermonde

Mathieu van der Poel is een van de zes Nederlandse mannen die aankomende zondag aan de start van de Wereldbekerwedstrijd in Dendermonde staan. De Nederlander is door de KNWU opgenomen in de nationale selectie.

Ook broer David is van de partij. Samen met Lars van der Haar, Corné van Kessel, Gosse van der Meer en Stan Godrie maken zij de selectie compleet. Mannen als Ryan Kamp, Pim Ronhaar en Mees Hendrikx zijn niet in de elite-selectie opgenomen, omdat zij de Wereldbekers bij de beloften afwerken.

Bondscoach Gerben de Knegt verwacht net als vader Adrie van der Poel dat MVDP in Dendermonde nog niet om de zege zal strijden: “Ik denk dat Mathieu aan vier of vijf wedstrijden op niveau genoeg heeft om het benodigde vormpeil te bereiken om goed voor de dag te komen op het WK. Daar is de komende weken alle gelegenheid voor.”

Worst ontbreekt

Bij de vrouwen ontbreekt Annemarie Worst. De Nederlandse renster heeft met het oog op het drukke programma dat nog komen gaat besloten om de cross in Dendermonde aan zich voorbij te laten gaan. Marianne Vos, Denise Betsema en Lucinda Brand zijn er wel bij.

Nederlandse selectie voor Wereldbeker Dendermonde (26/12)

Elite Mannen:

1. Lars van de Haar

2. Corné van Kessel

3. David van der Poel

4. Mathieu van der Poel

5. Gosse van der Meer

6. Stan Godrie

Elite Vrouwen:

1. Lucinda Brand

2. Denise Betsema

3. Puck Pieterse

4. Fem van Empel

5. Yara Kastelijn

6. Shirin van Anrooij

7. Marianne Vos

8. Inge van der Heijden

9. Ceylin del Carmen Alvarado

10. Aniek van Alphen

11. Manon Bakker

12. Isa Nomden

U23 Mannen:

1. Pim Ronhaar

2. Ryan Kamp

3. Mees Hendrikx

4. Tibor del Grosso

5. Bailey Groenendaal

6. Luke Verburg

7. Hugo Kars

8. Danny van Lierop