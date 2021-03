Mathieu van der Poel kon niet diep gaan in Dwars door Vlaanderen: “Beter vandaag dan zondag”

Mathieu van der Poel stak op vijftig kilometer van de finish zijn neus aan het venster, maar liet zich snel terug uitzakken. In de finale beperkte hij zich tot werken voor Tim Merlier. “Nee, ik speelde geen verstoppertje. Ik had de benen niet. Maar daar trek ik geen conclusies uit voor de Ronde van Vlaanderen.”

“Ik voelde het al vrij vroeg”, was de eerste reactie van Mathieu van der Poel in de mixed zone in Waregem. “Het draaide in het begin al niet goed. Het was echt niet mijn dag. Of het aan de warmte lag? Dat zou kunnen. Ik heb dat niet graag. Eten en drinken heb ik in elk geval voldoende gedaan. Daar lag het niet aan.”

Van der Poel was best luchtig in zijn reacties. “Ik stak vandaag wat geld in de parkeermeter”, kon hij er om lachen. “Maar ik was zeker niet de enige. Ook Julian Alaphilippe kwam me onderweg vertellen dat hij geen stuiver waard was. Ook ik kon niet afzien. Op de Hotond wist ik het al. Daar moest ik snel op mijn eigen tempo terugvallen. Beter vandaag dan zondag, denk ik.”

De kopman van Alpecin-Fenix wilde er ook conclusies aan vastknopen. “Ik kan zoiets ondertussen wel plaatsen. In de finale heb ik nog mijn best gedaan in functie van Tim Merlier. Mooi dat hij nog naar het podium sprint. Maar waarom zou mijn minder presteren van vandaag een voorbode zijn voor zondag? Kijk naar Van Aert. Die was ook niet top in E3 Saxo Bank Classic, maar dan zie je hem twee dagen later wel op overtuigende manier Gent-Wevelgem winnen. Zondag zal het trouwens ook minder warm zijn dan vandaag.”

“Wat er de komende dag nog op het programma staat? Dat moet ik nog bespreken met mijn trainer. Ik vermoed af en toe een prikkel om de benen op spanning te houden.”