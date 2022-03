Mathieu van der Poel klopt Tiesj Benoot in vermakelijke Dwars door Vlaanderen

Mathieu van der Poel heeft in aanloop naar de Ronde van Vlaanderen zijn topvorm geëtaleerd in Dwars door Vlaanderen. De Nederlandse kopman van Alpecin-Fenix was in een spectaculaire finale beter dan Tiesj Benoot in een sprint met twee. Zij waren in de ultieme finale weggereden uit een kopgroep van acht.

Voor de start waren alle ogen natuurlijk gericht op comeback-kid Mathieu van der Poel en Tourwinnaar Tadej Pogacar, die voor zijn debuut stond in de Vlaamse klassiekers. De twee topfavorieten zagen toe hoe in de beginfase veel aangevallen werd. Na ruim dertig kilometer was het raak voor een vijftal, bestaande uit Nils Politt (BORA-hansgrohe), Johan Jacobs (Movistar), Kelland O’Brien (BikeExchange-Jayco), Aaron Verwilst (Sport Vlaanderen-Baloise) en Mathijs Paasschens (Bingoal Pauwels Sauces WB).

Van der Poel opent vroeg de finale

De voorsprong van de Nederlander, de Belg, de Australiër, de Duitser en de Zwitser groeide richting de vijf minuten aan het begin van de heuvelzone. Alpecin-Fenix had daarachter de touwtjes in handen en bleef, met Van der Poel op de voorposten, zo uit de gevarenzone. Sterker nog, op 90 kilometer van de finish schudde het Belgische team al flink aan de boom. Welke ploeg snel reageerde? Het UAE Emirates van Pogacar.

Veel resultaat had die inspanning echter niet. Een volgende aanval, op de Kortekeer, kwam van Mick van Dijke. Zijn poging was het startsein voor een reeks demarrages. Het kwam de nervositeit niet ten goede, want het regende valpartijen in die fase. Onder meer Gianni Vermeersch, Florian Vermeersch, Mick van Dijke en Jens Debusschere gingen onderuit.

INEOS Grenadiers met twee man vooruit

Op Berg ten Houte trok vervolgens INEOS Grenadiers door met Tom Pidcock en Ben Turner, een versnelling waar Van der Poel, Victor Campenaerts, Stefan Küng en Tiesj Benoot op reageerden. Zij pakten al snel een halve minuut weg van de rest. Trek-Segafredo, Quick-Step-Alpha Vinyl, TotalEnergies en Team DSM hadden de slag gemist, net als Pogacar, maar de achtervolging kwam moeilijk op gang.

Zdenek Stybar probeerde op de Kanarieberg de sprong te wagen, maar dat lukte niet. Vlak onder de top had Pogacar meer succes; de Sloveen sloeg een gat en ging solo op weg naar het zestal. Even kon Pogacar die favorietengroep ruiken, maar daar werd versneld en zo belandde de Tour de France-winnaar in een heuse chasse patate.

Pogacar in de achtervolging

Na de Knokteberg schoof het hele spel in elkaar. De groep-Van der Poel greep de vroege vlucht op 48 kilometer van de meet en vanuit het peloton reed een groepje met Pogacar, Søren Kragh Andersen, Greg Van Avermaet, Bryan Coquard, Valentin Madouas en Jan Tratnik weg. De zes volgden op 25 seconden van de elf koplopers en na de Mariaborrestraat was het verschil een halve minuut.

Op Ladeuze trok Benoot door om een schifting door te voeren in de kopgroep. Van de vroege vluchters hielden alleen O’Brien en Politt stand. De achtervolgende groep verloor ondertussen steeds meer terrein. Op de kasseien van Doorn wisten Pogacar, Tratnik en Madouas weg te rijden, maar dat was nog altijd op een veertigtal seconden van de kop. Uiteindelijk zouden zij niet meer terugkeren.

Van der Poel probeert weg te rijden

Vooraan was het Van der Poel die op Nokereberg – twintig kilometer voor de meet – de benen nog eens testte, maar alles kwam weer samen in de kopgroep. Campenaerts gebruikte een stil moment om op kousenvoeten weg te rijden. Hij pakte een gevaarlijk gat, maar de rest wist dat ze de werelduurrecordhouder niet te veel ruimte moesten geven. In de laatste vijftien kilometer stonden nog de kasseien van de Herlegemstraat en de klim van de Holstraat op het menu.

Op beide hindernissen werd een strak tempo gereden, maar niemand geraakte weg. Kort na de top plaatste Campenaerts zijn verwachte aanval. Turner en Küng zaten niet meteen op zijn wiel en ook Pidcock wist het gaatje niet te dichten. Van der Poel trok zichzelf ook uit elkaar, maar viel ook stil. Toch wisten Benoot en Pidcock met een ultieme inspanning het gat te dichten.

Spectaculaire finale

Op dat moment lag alles weer open, want Van der Poel was met een tussensprint ook weer aangesloten. Op drie kilometer van de meet reden Campenaerts en Benoot opnieuw weg. Het Belgische koppel smeet zich in de technische finale, maar Küng, Pidcock en Van der Poel gaven zich in de zware slotfase niet gewonnen. Op twee kilometer van de meet volgde daardoor een hergroepering.

Benoot en Van der Poel kozen daarna het juiste moment om aan te vallen, op 1.500 meter van de finish. De Belg van Jumbo-Visma draaide mee met de Nederlander van Alpecin-Fenix, maar wist ook dat het voor de tweede plek ging zijn. In de sprint stond er namelijk geen maat op Van der Poel, die zo zijn tweede Dwars door Vlaanderen won. Benoot werd tweede en Pidcock sprintte in de achtergrond naar de derde plaats. Pogačar werd uiteindelijk tiende.

