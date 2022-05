Mathieu van der Poel is vastbesloten: “Ik sta erop om uit te rijden”

Mathieu van der Poel is niet van plan om de Giro d’Italia vroegtijdig te verlaten. De winnaar van de openingsetappe in Hongarije voelt zich na twee weken koers nog goed en is vastberaden om over vijf dagen de finish in Verona te halen.

“Ik voel me voorlopig goed aan het begin van de derde week”, vertelde de 27-jarige Van der Poel in gesprek met Sporza. Door ook deze lastige slotweek goed door te komen hoopt de kopman in de ploeg van Alpecin-Fenix sterker te worden in aanloop naar de Tour de France. “Het is nog een lastige laatste week met veel klimmen in deze Giro. Het belangrijkste doel is er goed doorkomen en met een goed gevoel deze ronde afsluiten. Daarna zal de Tour er snel aankomen.”

Het is de keuze van Van der Poel zelf om niet af te stappen en zich te sparen, maar te proberen de zware laatste week van de Giro zo goed mogelijk door te komen. “Ik sta er zelf op om uit te rijden. Dat zal goed zijn voor mijn evolutie als renner. Proberen nog een keer te winnen? Dat zal moeilijk worden in de bergen, maar ik ben liever hier dan opnieuw te gaan trainen. Bovendien zal het een mooie ervaring zijn. Dat brengt mij hopelijk ook in topvorm aan de start van de Tour.”