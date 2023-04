Mathieu van der Poel is achtste Nederlandse winnaar Parijs-Roubaix

Mathieu van der Poel soleerde zondagmiddag naar de zege in de 120ste editie van Parijs-Roubaix. Het was voor de achtste keer in de geschiedenis dat een Nederlander de Helleklassieker wist te winnen. WielerFlits zet alle voorgangers van Van der Poel op een rijtje!

Voor de allereerste Nederlandse winnaar van Parijs-Roubaix moeten we terug naar 19 april 1964. Peter Post was die dag de snelste in een sprint met vier. Hij klopte drie Belgen: Benoni Beheyt, Yvo Molenaers en Willy Bocklant. De door Post gewonnen editie stond overigens lang in de boeken als de allersnelste editie van Parijs-Roubaix, totdat Greg Van Avermaet het parcours in 2017 aflegde met nog een hogere gemiddelde snelheid.

Drie jaar na Post was er weer een Nederlander aan het feest. In 1967, een jaar voordat hij de Tour de France zou winnen, kwam Jan Janssen als triomfator over de streep. Janssen was overigens vaak op de afspraak in de Hel van het Noorden. Zijn uitslagen in Parijs-Roubaix: derde, achtste, 59e, tweede, eerste dus, achtste, zevende en vierde.

Kuiper langs de kant

Nadat Janssen Parijs-Roubaix op zijn naam schreef, was het een tijdje wachten op een volgende Nederlandse winnaar. Uiteindelijk kwam die er in 1982, met Jan Raas. Raas, die solo aankwam in Roubaix, kreeg een jaar later een landgenoot opvolger. Het was namelijk Hennie Kuiper die in 1983 met de zege ging lopen. Dat gebeurde na een dramavolle finale, waarin de Tukker op de laatste kasseistrook in Hem af kreeg te rekenen met materiaalpech. Hij zou alsnog als winnaar over de streep rijden, maar het beeld van de ontredderde Kuiper langs de kant is misschien nog wel beter blijven hangen.

Na Kuiper was het opnieuw lang wachten op een Nederlandse overwinning. Servais Knaven brak in 2001 uiteindelijk de ban, in een regenachtige editie. Meer dan twintig jaar later, in 2022, zat diezelfde Knaven achter de stuur van de INEOS Grenadiers-ploegleiderswagen toen zijn renner Dylan van Baarle naar de zege soleerde.

Tussendoor, in 2014, had ook Niki Terpstra een kei op mogen halen in het velodroom. Hij won met twintig seconden voorsprong op een elitegroepje met onder meer Fabian Cancellara (derde), Peter Sagan (zesde), Bradley Wiggins (negende) en zijn ploeggenoot Tom Boonen (tiende).

Nederlandse winnaars Parijs-Roubaix

1964: Peter Post

1967: Jan Janssen

1982: Jan Raas

1983: Hennie Kuiper

2001: Servais Knaven

2014: Niki Terpstra

2022: Dylan van Baarle

2023: Mathieu van der Poel

Terpstra pakt zijn eerste monumentale zege – foto: Cor Vos