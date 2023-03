‘Mathieu van der Poel intussen heer en meester in het onverwachte handelen’

Podcast

Na La Primavera blikken Maxim en Youri terug op de monumentale zege van Mathieu van der Poel. Wat maakte deze overwinning zo speciaal en wat betekent het voor de komende wedstrijden, nu het peloton zich opmaakt voor de Vlaamse kasseien? Je hoort het in de nieuwe aflevering van de WielerFlits Podcast!

Op het moment van opnemen heeft Youri zijn vertrouwde Ameland ingeruild voor een sporthal in Assen, die eenmalig is omgedoopt tot perszaal van Olympia’s Tour. Hij vertelt over de overtuigende tijdritzege van Per Strand Hagenes, het imposante wagenpark van TDT-Unibet en over wat de renners de komende dagen te wachten staat in deze continentale koers.

Tenslotte blikken de heren vooruit op het Vlaamse voorjaar. Vrijdag staat er in de E3 Saxo Classic namelijk weer een nieuwe confrontatie tussen Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tadej Pogacar op het programma: wie gaat er als topfavoriet van start en wie zijn de mogelijke underdogs? En hoe lopen de hazen in Gent-Wevelgem, Dwars Door Vlaanderen en verder? Luister de podcast nu!

