Mathieu van der Poel: “Ik zie weinig kansen op zeges in de slotweek”

Mathieu van der Poel was andermaal een van de smaakmakers in de vijftiende etappe van de Giro d’Italia 2022. De 27-jarige kopman van Alpecin-Fenix ging mee in een omvangrijke kopgroep en reed na een indrukwekkende afdaling na de eerste klim door naar de kop van de koers. Tot halfweg de tweede klim bleef hij met Koen Bouwman en Martijn Tusveld als trio vooruit.

Toen stoomwals Giulio Ciccone voorbij kwam, stuurde MVDP uit en werkte hij de rit af op zijn eigen tempo. “Ik wilde graag mee zitten in de kopgroep om gemakkelijker over de bergen te komen en zodoende in de slotfase ook iets gemakkelijker naar boven te kunnen rijden. Al bij al was het toch weer een zware dag”, vertelt de Nederlander naar afloop.

“Ik ben wel blij met het gevoel dat ik nog altijd heb”, laat hij weten. “Of ik uitkijk naar de slotweek? Ik weet niet zo goed wat ik ervan moet verwachten. Het is een geheel nieuwe ervaring voor mij. Ik hoop dat ik nog een paar goede dagen ken. Ik zie weinig kansen op zeges voor mezelf, maar als renner hoop ik beter uit deze Giro te komen door die slotweek af te werken.”