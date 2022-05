Mathieu van der Poel: “Het ziet eruit als een veelbelovende finale”

In de finale van de tiende etappe van de Giro d’Italia, met aankomst in Jesi, trekken de renners over de nodige korte klimmetjes. Spek naar de bek van Mathieu van der Poel en dus is de Nederlander van Alpecin-Fenix een van de topfavorieten voor de ritzege.

Van der Poel zelf weet echter niet helemaal wat hij kan verwachten. “Wat mijn gevoel zegt? Lastig… We kennen in een grote ronde het parcours niet op ons duimpje. We baseren ons nu op wat er in het routeboek staat. Het ziet er echter wel uit als een veelbelovende finale.” Met een zevental korte klimmetjes in de laatste honderd kilometer belooft het een pittige finale te worden.

De grote vraag is of een vlucht het zal uitzingen tot de finish, of dat de sterke sprinters de koers willen controleren. “Ik denk dat een vlucht een kans maakt, maar het is vandaag wel moeilijker om weg te komen. In het begin worden de vlakke wegen opgezocht. Het is afwachten hoe de wedstrijd zal verlopen”, besluit Van der Poel in gesprek met Cycling Pro Net.