Mathieu van der Poel: “Het is zo goed als zeker dat ik in 2023 de Tour rijd”

Het is ‘zo goed als zeker’ dat Mathieu van der Poel in 2023 aan de start staat van de Tour de France. Dat zei de Nederlander op een persmoment van zijn ploeg Alpecin-Deceuninck tegen onder andere WielerFlits. Het lijkt er niet op dat hij volgend jaar ook nog in een andere grote ronde in actie komt.

“Ik denk dat het voor mij gewoon beter is om te focussen op één grote ronde”, aldus Van der Poel. Betekent dit dat we hem nooit meer twee grote rondes in één jaar zullen zien rijden? “Ik zeg nooit nooit, maar de focus ligt volgend jaar op het tot een goed einde brengen van de Tour. Het is zo goed als zeker dat ik daar ga rijden.”

In 2022 betwistte Van der Poel zowel de Ronde van Italië als de Ronde van Frankrijk. In de Giro won hij de eerste etappe, pakte hij zodoende het roze en toonde hij vervolgens veel aanvalslust, maar de Tour de France verliep teleurstellend. Nadat de openingstijdrit nog in een vijfde plek resulteerde, kwam MVDP er in het vervolg niet meer aan te pas. Tijdens de elfde etappe stapte hij gedesillusioneerd af.

Vrijdagochtend lees je een uitgebreider interview op WielerFlits met Mathieu van der Poel.