Mathieu van der Poel heeft op WK een rij voorsprong op Wout van Aert

Mathieu van der Poel moest de voorbije weken meermaals zijn meerdere erkennen in Wout van Aert, maar op het WK in Hoogerheide heeft hij een voordeel. Zoals het er nu uitziet, mag de Nederlander die dag vanaf de eerste rij starten. Ondanks zijn succesvolle winter, moet Van Aert waarschijnlijk op de tweede rij plaatsnemen. Hoe kan dat?

De startvolgorde voor het WK wordt bepaald op basis van het wereldbekerklassement. In die rangschikking staat Van der Poel, die de wereldbekermanches in Antwerpen en Gavere won, hoger dan Van Aert. MVDP bezet momenteel de zesde plek, wat een plek op rij één oplevert. De Belgisch kampioen staat voorlopig tiende, waarmee hij vanaf de tweede rij zou moeten beginnen. Enkel de eerste acht van het klassement starten namelijk helemaal vooraan.

Van Aert rijdt met de cross in Benidorm (22 januari) nog slechts één wedstrijd voor de Wereldbeker voorafgaande aan het WK in Hoogerheide (5 februari). Hij slaat de manche in Besançon (29 januari) over, waardoor het lastig wordt om nog plaatsen goed te maken. Kevin Kuhn staat momenteel achtste, met zestien punten voorsprong op Van Aert. In de stand om de Wereldbeker krijgt de top-drie 40, 30 en 25 punten toebedeeld. De nummer vier krijgt 22 punten. Daarna loopt het per plaats een punt terug.

Niet op de eerste rij starten op een WK veldrijden, is voor Van Aert overigens geen onbekende situatie. In 2020, op het WK in het Zwitserse Dübendorf, startte hij vanaf rij drie. Toen kregen zijn landgenoten van de bondscoach het consigne om na de start een gat te laten voor de kopman. Dat zal ook nu het geval zijn, weet Het Laatste Nieuws.