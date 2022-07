Mathieu van der Poel: “Heb meerdere keren overwogen om af te stappen”

Het is niet de Tour de France voor Mathieu van der Poel. De 27-jarige Nederlander van Alpecin-Deceuninck komt al dagen niet vooruit en moest ook in de zesde etappe naar Longwy al vroeg passen, terwijl dat normaal een rit is die op zijn lijf geschreven is. “Hopen op beterschap”, luidt zijn oordeel kort na afloop van de zesde rit, waarin hij 145ste werd op 10.24 minuten achterstand.

De Nederlander kende een lange, onplezierige dag. Al in het begin van de rit moest Van der Poel het peloton laten gaan. “Ik was aan het hopen dat het wat rustiger aan zou gaan. Ik heb toch een paar keer getwijfeld om toch mezelf aan de kant te zetten, meerdere keren heb ik aan afstappen gedacht. Het was geen leuke dag, verder heb ik er niets aan toe te voegen.”

“Als ik nu naar huis ga, dan had dat na twee dagen thuis ook gaan wringen”, gaat hij verder. “Ik kon toch nog even doorzetten. Maar als het vrijdag nog zo gaat, dan denk ik niet dat ik nog een dag ga aanklampen. Maar het kan omslaan. Alleen heeft het geen nut om verder te rijden als je bij de eerste gelosten bent. Dan zit er iets niet goed, ook omdat ik niet weet waarom.”

Giro d’Italia

Van der Poel reed eerder dit jaar ook al de Giro d’Italia, waar hij door zijn aanvalsdrang met zijn krachten smeet. Tussendoor reed hij geen enkele wedstrijd. “Ik heb qua training niet te weinig gedaan, qua intensiteit misschien wel. Ik ben ook op hoogte gegaan, misschien was dat belastend voor het lichaam. Achteraf is het makkelijk om conclusies te trekken.”

“Ik wist dat het geen gemakkelijke combinatie ging zijn. Maar dat het zo zou tegenvallen, dat had ik zelf ook niet verwacht”, zegt hij. “Voor mij is drie weken koers iets anders dan één wedstrijd rijden. Dat geldt voor mij ook in mentaal opzicht. In de Giro was er die kans op roze en wilde ik de ronde toch uitrijden. En nu staan we hier. Leuk is het zo niet”, klinkt hij bitter in zijn conclusie.

Definitief wil hij de handdoek nu nog niet gooien. “Ik kan er nu niets meer aan veranderen. Ik blijf het toch nog even tegen beter weten proberen. Hopen op beterschap.”