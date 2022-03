Mathieu van der Poel: “Heb een vrije rol vandaag”

Mathieu van der Poel maakt vandaag zijn comeback na een maandenlange afwezigheid. Aanvankelijk was het de bedoeling dat hij in Coppi e Bartali terug zou keren, maar door ziektegevallen binnen de ploeg, start hij nu in Milaan San-Remo. “Twee dagen geleden heb ik besloten om mee te doen”, vertelt de Nederlander voor de camera van Eurosport/GCN.

“Ik kwam terug van training en had al meerdere gemiste oproepen van het team. Gianni (Vermeersch, red.) was ziek en Robert Stannard werd ook nog ziek vanochtend. Ze vroegen of ik hen wilde vervangen. Het was een moeilijke beslissing, want normaalgesproken zou ik in Coppi (e Bartali, red.) herstarten, maar na een tijdje heb ik besloten om hier te komen zonder al te veel druk en te kijken wat ik kan doen.”

Wat kan MVDP bij zijn comeback? “Het is ook voor mij een vraag. Op training voel ik me behoorlijk goed, maar trainen is niet koersen. Het is voor mij afwachten. We zullen zien hoe het afloopt. Ik heb een vrije rol vandaag, dus we zullen zien hoe de wedstrijd zich ontwikkelt. De rug voelt wel goed. Soms, na een zware training, voel ik nog wat, maar op de fiets zelf voelt het wel goed en houdt het me niet meer tegen. Dus ik hoop dat het zo blijft en zich positief ontwikkelt.”