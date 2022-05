Roze droom Mathieu van der Poel komt uit: “Goed positioneren sleutel tot succes”

Video

Mathieu van der Poel maakte in Visegrád zijn favorietenrol waar. Met een perfect getimede sprint klopte hij Biniam Girmay. “Ik wist dat positionering de sleutel tot succes zou zijn.”

“Ongelooflijk dat ik na het geel in de Tour de France nu ook het roze in de Ronde van Italië pak”, glunderde Mathieu van der Poel tijdens het flashinterview in Visegrád. “Ik wist dat positionering op deze helling de sleutel tot succes zou zijn. Het was niet gemakkelijk, want ik geraakte een paar keer ingesloten en het kostte heel wat energie weer helemaal voorin te geraken.”

Maar in de laatste honderden meter zat MVDP weer helemaal voorin. “Ik ging goed op tijd mijn sprint aan, maar het was echt close. De benen liepen helemaal vol. Maar dat gold voor iedereen, denk ik.”

Dat – op Ewan na – de sprinters er niet aan te pas kwamen, had Van der Poel pas door aan de finish. “Zoals vooraf voorspeld was het moeilijk om de pure sprinters te lossen, maar ook voor hen is het natuurlijk zwaar. Morgen? Natuurlijk ga ik proberen die roze trui te verdedigen. Maar net als in de Tour wordt dat geen gemakkelijke klus. Maar ik ga het zeker proberen.”

Extra speciaal

“Het is wel uniek. Het leek vanzelfsprekend, maar dat is het zeker niet. Het is eens kans op zoveel jaar dat je voor het roze kan sprinten, dus dat maakt het extra speciaal. Ik heb nooit een zegegebaar in gedachten, maar ik had geen energie meer om mijn handen in de lucht te steken”, kan hij lachen voor de camera van WielerFlits.

“Het doet wel heel veel. Een paar maanden geleden was de instelling om hier voor te gaan. Ik werk hier elke dag heel hard voor en dan is het des te mooier dat het lukt”, aldus Van der Poel, die al voor de tiende keer een openingsrit won in een rittenkoers die hij reed. “Deze is misschien wel de speciaalste”, vind hij. Hoe lang het roze nog van hem is? “Voor mij is dat ook een vraagteken. Ik ga mijn best doen, het zou heel mooi zijn om de trui morgen nog te houden.”