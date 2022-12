Mathieu van der Poel en Wout van Aert Quiz: Speel mee en maak kans op speciale wielerchocolade

De eeuwige strijd tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert gaat ook in het veldritseizoen 2022-2023 door. Beide wereldtoppers zorgen opnieuw voor spektakel in de cross. Maar wat weet jij allemaal over Van der Poel en Van Aert? Speel nu de WielerFlits Quiz en maak kans op mooie prijzen!

Hoe werkt het?

1. Geef uiterlijk maandag 9 januari 2023 om 23.59 uur antwoord op de vragen in deze quiz.

2. Per vraag heb je 45 seconden om een antwoord in te vullen.

3. Onder de deelnemers die alle vragen goed beantwoorden, verloten we 5 keer een doosje unieke wielerchocolade (t.w.v. €12,95)

4. De winnaars worden na afloop via e-mail bekendgemaakt.

Speel hier de WielerFlits Quiz!



Mathieu van der Poel en Wout van Aert Quiz De Superprestige Heusden-Zolder 2022 was een mijlpaal voor Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Wat was er bijzonder aan die cross? Hoe vaak werd Wout van Aert wereldkampioen veldrijden bij de elites? Deze quiz is gemaakt op 29-12-2022. Gegevens die op dat moment gelden, tellen voor de quiz. Hoe vaak werd Mathieu van der Poel wereldkampioen veldrijden bij de elites? Deze quiz is gemaakt op 29-12-2022. Gegevens die op dat moment gelden, tellen voor de quiz. Twee keer eindigden Van der Poel en Van Aert op 1 en 2 in een eendagskoers op de weg. Voor het eerst in de Elfstedenronde Brugge 2017. In welke koers nog meer? Hoeveel Wereldbekers bij de elites won Wout van Aert in zijn carrière als veldrijder? Deze quiz is gemaakt op 29-12-2022. Gegevens die op dat moment gelden, tellen voor de quiz. Hoeveel Wereldbekers bij de elites won Mathieu van der Poel in zijn carrière als veldrijder? Deze quiz is gemaakt op 29-12-2022. Gegevens die op dat moment gelden, tellen voor de quiz. Bedankt voor het meespelen! De winnaars van de prijzen worden na afloop bekendgemaakt via de mail. Bedankt voor het meespelen! De winnaars van de prijzen worden na afloop bekendgemaakt via de mail.