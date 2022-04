Van der Poel en Philipsen voeren Alpecin-Fenix aan in Ronde van Vlaanderen

Alpecin-Fenix heeft bekendgemaakt welke zeven renners zondag aan de start verschijnen van de Ronde van Vlaanderen. Speerpunten in de ploeg zijn voormalig winnaar Mathieu van der Poel, die woensdag al zegevierde in Dwars door Vlaanderen, en Jasper Philipsen.

Voor Van der Poel wordt het zijn vierde deelname aan de Ronde van Vlaanderen. Hij debuteerde in 2019 met een vierde plaats, won een jaar later door Wout van Aert in een sprint a deux te verslaan en moest zich een jaar geleden tevreden stellen met de tweede plaats, nadat Kasper Asgreen aan het eind van de 254 kilometer lange wedstrijd over net iets betere benen beschikte.

Philipsen gaat op voor zijn tweede Ronde van Vlaanderen. In 2019, toentertijd in de trui van UAE Emirates, verscheen hij al een keer aan de start. Philipsen begon het huidige seizoen met twee overwinningen in de UAE Tour, maar werd vervolgens ziek in Parijs-Nice. Afgelopen weken stond hij alweer aan de start van Milaan-San Remo, Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen.

De selectie wordt compleet gemaakt door Silvan Dillier, Michael Gogl, Xandro Meurisse, Gianni Vermeersch en Julien Vermote.

Selectie Alpecin-Fenix voor Ronde van Vlaanderen (3 april)

