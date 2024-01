maandag 22 januari 2024 om 12:50

Laatste test voor het WK: Van der Poel en Van Empel voeren Nederland aan in Wereldbeker Hoogerheide

De KNWU heeft de selectie voor de Wereldbeker Hoogerheide (28 januari) bekendgemaakt. Voor Nederland zullen onder Mathieu van der Poel en Fem van Empel, die vorig jaar wereldkampioen werden in Hoogerheide, aan de start verschijnen. Een week later zullen beiden een gooi doen naar een nieuwe regenboogtrui op het WK in het Tjechische Tábor.

“De selecties voor het WK krijgen stilaan vorm, voor de renners is Hoogerheide een mooie laatste kans om nog een keer sterk te presteren en dan straks met vertrouwen naar Tábor af te reizen”, zegt bondscoach Gerben de Knegt op de site van de KNWU. “Als de weersvoorspellingen kloppen, krijgen we een zwaar en eerlijk parcours voor die laatste test voor het WK. Voor de wereldbekerklassementen bij de beloften en de junioren staat er bovendien nog het één en ander op het spel.’’

Joris Nieuwenhuis maakt op papier nog kans op de eindzege in de Wereldbeker bij de elite mannen, waarvan de cross in Hoogerheide de laatste manche is. Het zal echter wel heel lastig worden voor de Nederlander om nog te winnen. Zijn achterstand op leider Eli Iserbyt bedraagt namelijk 34 punten en een overwinning levert 40 punten op. Ceylin del Carmen Alvarado hoeft zich ondertussen niet meer druk te maken: zij heeft de eindzege al binnen na haar derde plek in Benidorm.

Bij de belofte mannen staat ook Tibor Del Grosso er goed voor: hij gaat met nog één cross te gaan aan de leiding in de Wereldbeker. Al is zijn voorsprong op Emiel Verstrynge, de nummer twee, wel slechts zeven punten. Ook Jente Michels kan het regelmatigheidsklassement in theorie nog winnen, want zijn achterstand op Del Grosso is 32 punten. Wat de junioren betreft, kan Keije Solen nog opschuiven naar de tweede plaats. Een overwinning zit er voor hem echter niet meer in.

Nederlandse selectie Wereldbeker Hoogerheide (28 januari)

Elite mannen

Lars van der Haar

Joris Nieuwenhuis

Mathieu van der Poel

Pim Ronhaar

Ryan Kamp

Corne van Kessel

Mees Hendrikx

Stan Godrie

Elite vrouwen

Ceylin del Carmen Alvarado

Fem van Empel

Puck Pieterse

Lucinda Brand

Annemarie Worst

Inge van der Heijden

Manon Bakker

Denise Betsema

Aniek van Alphen

Leonie Bentveld

Lauren Molengraaf

Larissa Hartog

Femke Gort

Iris Offerein

Belofte mannen

Tibor Del Grosso

David Haverdings

Danny van Lierop

Lucas Janssen

Bailey Groenendaal

Guus van den Eijnden

Jelte Jochems

Selectie Junior Mannen

Junior mannen

Keije Solen

Senna Remijn

Floris Haverdings

Michiel Mouris

Ruud Nagengast

Max Rijvers

Selectie Junior Vrouwen

Junior vrouwen

Puck Langenbarg

Sara Sonnemans

Mae Cabaca

Bloeme Kalis

Noi Moes