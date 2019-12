Mathieu van der Poel: “Dit was er eentje op karakter” zondag 29 december 2019 om 21:32

Mathieu van der Poel had het vandaag niet gemakkelijk om van de West-Vlaamse karakterman Eli Iserbyt af te geraken. Tijdens de Superprestigecross in Diegem gooide hij Iserbyt met een snelle ronde halverwege overboord, maar de West-Vlaming strandde aan het einde toch weer op negen seconden. “Dit was echt niet gemakkelijk”, reageerde Van der Poel in het flashinterview.

“Dit was er eentje op karakter”, aldus Van der Poel. “Ik had niet mijn beste dag, maar ik ken het parcours intussen goed. Ik heb de ervaring, en dat was toch een belangrijk deeltje van de overwinning. Het parcours ligt me echt. Als je door hebt hoe je je inspanning moet verdelen, is het leuk om alleen voorop te rijden. En zeker in deze sfeer, dat is als renner extra bemoedigend.”

Van der Poel erkent wel dat het allemaal iets minder flitsend is dan vorig jaar. “Dat is wel duidelijk, ja. Iedereen weet dat het gevoel waar ik mee rondrijd voor mij het allerbelangrijkst is. Vorig jaar ging het allemaal net iets vlotter en dat wil ik snel weer herstellen. Maar anderzijds is dat ook niet supererg als je nog steeds kunt winnen.”

En winnen, dat deed de wereldkampioen in Diegem al liefst tien keer. Zes keer op rij bij de profs, en tien keer over alle categorieën heen, wat hem ongeslagen maakt op de grond van de Vlaams-Brabantse gemeente. “Vandaar mijn zegegebaar met de tien vingers, dat eerder een ingeving van het moment was”, gaf Van der Poel nog mee. “Het was mooi om voor de tiende keer hier te winnen.”