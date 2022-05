Mathieu van der Poel bezorgt Alpecin-Fenix zesde ritzege in vierde grote ronde

Op 9 mei 2021 schonk Tim Merlier in Novara Alpecin-Fenix een eerste overwinning in een etappe in een grote ronde. Minder dan een jaar later zit de ploeg al aan zes stuks. Zijn triomf in Visegrád is meteen de tweede voor Mathieu van der Poel.

Tim Merlier won bij zijn Giro-debuut de allereerste massasprint die zich aandiende. In Novara klopte hij onder meer Nizzolo, Viviani en Groenewegen, en haalde zo meteen de druk van de ketel.

In de daaropvolgende Tour de France was het in de tweede rit bingo voor het Belgische ProTeam. Mathieu van der Poel was de beste op Mûr de Bretagne. Amper 24 uur later zette opnieuw Tim Merlier de teller al op drie. In Pontivy haalde de sprinter het van zijn ploegmaat Jasper Philipsen en Nacer Bouhanni.

In de Vuelta was het dan de beurt aan Philipsen zelf. De Limburger won in Burgos ook weer de eerste rit in lijn, voor Jakobsen en Matthews. Diezelfde Philipsen zorgde drie dagen later voor een nieuw sprintsucces. Ook in Albacete werd Fabio Jakobsen naar de dichtste ereplaats verwezen.

Kopman en uithangbord Van der Poel zorgt in Visegrád voor nummer zes in nog altijd maar de vierde grote ronde van zijn team.