Mathieu Burgaudeau boekt eerste profzege in Parijs-Nice na late uitval

Mathieu Burgaudeau heeft de zesde etappe van Parijs-Nice gewonnen. In Aubagne kwam hij met een kleine voorsprong over de streep, nadat hij met nog negen kilometer te koersen weggereden was uit het fors uitgedunde peloton. Mads Pedersen en Wout van Aert kwamen net te laat voor de zege en werden tweede en derde.

Van de Ardèche ging het etappeschema langzaam maar zeker richting de Middellandse Zee. De etappe van Courthézon in de Vaucluse naar Aubagne, net buiten Marseille, was de langste van de ronde. Vanuit de startplaats ging het parcours eerst over de Col de Murs. Daarna ging de route almaar verder zuidwaarts. In de tweede koershelft kregen de renners nog eens vier beklimmingen voor de wielen geschoven, achtereenvolgens de Col de Sambuc, de Col des Portes, de Col de Pas de La Couelle en de Col de l’Espigoulier.

Zes man niet meer van start

Net als gisteren ontbrak een aantal renners bij de start. Simon Geschke, Dmitriy Gruzdev, Markus Hoelgaard, Luke Durbridge, Baptiste Planckaert en Jasper Philipsen stapten niet meer op de fiets, waardoor nog maar 115 mannen aan het vertrek stonden. Met Primož Roglič in de gele trui werd het uitgedunde peloton rond half elf op gang gebracht. Al vroeg barstte de strijd om de vlucht van de dag los. Het duurde een tiental kilometers, maar uiteindelijk werd een vroege ontsnapping tot stand met daarin zes renners.

Johan Jacobs (Movistar) stak de lont in het kruitvat en zag Yevgeniy Fedorov (Astana Qazaqstan), bergkoning Valentin Madouas (Groupama-FDJ), Sébastien Grignard (Lotto Soudal), Julius van den Berg (EF Education-EasyPost) en Victor Koretzky (B&B Hotels-KTM) aansluiten. De vluchters mochten vijf minuten wegrijden van het peloton, waar Trek-Segafredo controleerde. Na 36 kilometer kwam Madouas als eerste boven op de Col de Murs. Op deze eerste klim kneep Fabio Jakobsen de remmen dicht. De sprinter verliet de ronde met een ritzege op zak.

Na het eerste uur versnelde het peloton en begon de voorsprong van de vluchters terug te lopen, waarbij ook andere ploegen zich op kop zetten in de achtervolging. Madouas deed ondertussen goede zaken voor het bergklassement, want na de Col de Murs kwam de Franse renner ook op de Col de Sambuc en de Col des Portes als eerste over de top. Met nog zestig kilometer te gaan, moest de eerste renner eraf in de ontsnapping. Grignard kon het tempo van zijn medevluchters niet meer volgen en moest zich laten terugzakken.

Kopgroep valt uit elkaar op de Espigoulier

Op de Col de Pas de La Couelle raapte Madouas wederom de meeste bergpunten op. Op veertig kilometer van de streep, vlak voor de Col de l’Espigoulier was de voorsprong van de kopgroep teruggelopen tot onder een minuut, waarna Van den Berg probeerde de boel nog eens in gang te trekken. Op de klim versnelde Jacobs en in eerste instantie moesten Fedorov en Madouas lossen en daarna ging ook Van den Berg eraf. Vanuit het peloton probeerde Matthew Holmes de sprong naar voren te maken.

Jacobs en Koretzky reden samen verder en met nog 34 kilometer te gaan sloot Holmes van voren aan, het peloton volgde op twintig seconden. De drie koplopers hielden het vol tot aan de top van de Espigoulier, maar in de afdaling werden ze opgeslokt door de grote groep. De afzink werd door Søren Kragh Andersen aangegrepen om te versnellen, terwijl het peloton in stukken brak. Achter hem leidde Trek-Segafredo de achtervolging. Kragh Andersen kwam met een kleine voorsprong in het dal, maar werd op vijftien kilometer van de finish gegrepen.

Op negen kilometer van de streep viel Mathieu Burgaudeau op een oplopende strook aan en de Franse rouleur pakte een mooi gaatje, terwijl zijn ploeggenoten van TotalEnergies probeerden de achtervolging te verstoren. De 23-jarige renner knokte voor iedere seconde en lag met nog vier kilometer te gaan twintig seconden voor. Christophe Laporte probeerde met een tegenaanval de koploper bij te halen en Luca Mozzato sprong achter hem aan. Het verschil werd almaar kleiner, maar uiteindelijk wist Burgaudeau de rest net voor te blijven aan de finish.