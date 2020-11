Mathias Norsgaard kwam elf keer in actie met gebroken been

Mathias Norsgaard maakte in augustus zijn rentree in het peloton na zijn dubbele scheenbeekbreuk van vorig jaar december. Alleen, de 23-jarige Deen van Movistar had tijdens de wedstrijden die hij reed veel pijn. “Ik kreeg een MRI-scan en daarop konden de doktoren zien dat de breuk helemaal niet genezen was”, vertelt Norsgaard tegen BT.

Norsgaard kwam tussen 3 augustus en 3 oktober tot elf koersdagen. Hij reed onder meer Milaan-Turijn, het Deens kampioenschap, de Giro dell’Appennino en de BinckBank Tour. In die rittenkoers stapte de Deen op de laatste dag af.

“Maar ik ontdekte dat mijn rechterbeen niet echt werkte als ik over hobbelige wegen reed”, vertelt Norsgaard. “Ik kon er ook nauwelijks op lopen. Van mijn enkel tot mijn knie deed het pijn, dus mijn dokter wilde dat ik een nieuwe scan liet maken.”

Duidelijkheid

In het ziekenhuis van Aalborg werd op scans ontdekt dat de dubbele beenbreuk nog niet was genezen. “De schroeven die in mijn been zaten, bleken gebroken”, zegt hij. “Ik ben blij dat het duidelijk was. Vanaf het begin waren er te weinig schroeven om het bot bij elkaar te houden, dus ik reed rond met losse en kapotte schroeven. En een breuk in mijn been. Het is dus logisch dat het pijn deed en dat ik moeite had met herstellen.”

Inmiddels is Norsgaard opnieuw onder het mes gegaan, waarbij nieuwe schroeven in zijn rechterbeen zijn gezet. Een grote schroef moet het bot stabiliteit geven en het scheenbeen de kans geven om weer aan elkaar te groeien. “Nu geef ik mijn been wat rust. Ik heb zelf ook geleerd van mijn fouten. Na de vorige operatie zat ik snel op de hometrainer. Dat was mentaal goed voor me, maar niet voor het herstel”, legt hij uit.

Onzeker

Norsgaard kijkt terug op een teleurstellend eerste jaar bij Movistar. “Ik ben wel een beetje bang voor mijn toekomst. Als het volgend jaar niet super gaat, zal het moeilijk zijn om een contract te verdienen ergens. Ik ben ervan overtuigd dat ik een heel jaar aan ontwikkeling heb verloren”, vertelt de tijdritspecialist. “Als ik erover nadenk, kan ik snel depressief worden. Maar ik heb er vertrouwen is. Ik heb nog steeds mijn dromen en ambities.”