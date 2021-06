Mathias Frank begint gehavend aan laatste WorldTour-koers

Mathias Frank zien we komende week in de Ronde van Zwitserland voor het laatst in actie op WorldTour-niveau. Met een tikje meer pech was dit niet gelukt. In de GP des Kantons Aargau moest Frank na een crash voortijdig de strijd staken. Gelukkig voor de ervaren thuisrijder valt de schade mee en kan hij in Frauenfeld vooralsnog gewoon aan het vertrek verschijnen.

Bij een valpartij in de Zwitserse 1.1-koers liep hij verwondingen op aan zijn linkerelleboog, zo meldt AG2R Citroën. Deelname aan de Ronde van Zwitserland komt echter niet in gevaar, verzekert zijn ploeg.

Voor de 34-jarige Frank, die na de Zwitserse kampioenschappen zijn fiets definitief aan de haak hangt, wordt het zijn laatste optreden in een WorldTour-wedstrijd. In de derde etappe rijdt hij langs het huis van zijn ouders. De club waar Frank begon met wielrennen organiseert de aankomst in Pfaffnau. “Dat wordt een emotioneel moment voor mij.”

Frank neemt afscheid van het peloton met in ieder geval zeven profzeges op zak. In 2008 boekte hij zijn eerste zege in de GP Triberg-Schwarzwald. Verder boekte hij diverse successen in etappeskoersen. Zijn overwinning in de zeventiende etappe in de Ronde van Spanje van 2016 is zonder twijfel zijn grootste zege. In de Ronde van Zwitserland kwam Frank in 2013 en 2014 in de buurt van de eindzege.

Frank opende zijn profcarrière in 2008 bij Gerolsteiner. In 2009 stapte hij voor vijf jaar over naar BMC Racing Team, waarna er ook nog avonturen bij IAM Cycling (2014-2016) en AG2R Citroën volgden (2017-heden).