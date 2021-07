Mathias Flückiger wint sprintrace in Les Gets, Pidcock 16e na val

Net als een maand geleden in het Oostenrijkse Leogang heeft Mathias Flückiger de sprintrace gewonnen in de Wereldbeker van Les Gets. De Zwitserse mountainbiker wist in de voorlaatste ronde een gaatje te pakken dat hij wist vast te houden tot op de streep.

Anton Cooper had een goede start en de Nieuw-Zeelander zag Nino Schurter en Jordan Sarrou meegaan in zijn wiel. De snelheid lag meteen heel hoog waardoor de wedstrijd op een lint werd getrokken, maar na de eerste ronde was alles nog samen. In de tweede ronde viel Flückiger aan, maar de rest was alert. Twee ronden later nam Ondrej Cink de kop van de koers over. De Tsjech testte meerdere keren de tegenstand, maar kwam niet weg.

In de zesde ronde kwam Thomas Pidcock lelijk ten val. De Britse allrouder van INEOS Grenadier kende een slechte start, maar was daarna aan een inhaalrace begonnen. In een afdaling raakte zijn voorwiel echter het achterwiel van Sarrou, waardoor hij de controle over zijn fiets kwijtraakte en op zijn linkerarm tegen de grond ging. Even was er de schrik na zijn sleutelbeenbreuk van een maand geleden, maar gelukkig kon hij weer opkrabbelen en verder rijden.

In de negende, voorlaatste ronde, zette Flückiger aan op de klim net na start-finish en nam zo de kop van de wedstrijd weer in handen. De Zwitser trok hard door en reed zo de rest op een gaatje. Sarrou probeerde in de slotronde nog naar Flückiger toe te rijden, maar die bleef uit de problemen en harkte de overwinning binnen. Sarrou werd tweede, voor Cink. Milan Vader kwam als elfde over de streep, vlak voor Jens Schuermans.

Zondag staat de olympische cross-country in Les Gets op de agenda.

Wereldbeker mountainbike 2021

Short track mannen, Les Gets

1. Mathias Flückiger in 19m34s

2. Jordan Sarrou op 1s

3. Ondrej Cink op 3s

4. Luca Braidot op 4s

5. Alan Hatherly op 5s

6. Maximilian Brandl op 8s

7. Victor Koretzky op 10s

8. Maxime Marotte op 11s

9. Nino Schurter op 13s

10. Daniele Braidot op 14s

11. Milan Vader op 14s

12. Jens Schuermans op 16s

16. Thomas Pidcock op 20s