Mathias Flückiger wint shortrace in Leogang, Milan Vader derde

Mathias Flückiger heeft twee dagen voor de crosscountrywedstrijd in Leogang de shortrace gewonnen. De Zwitser bleef na iets meer dan twintig minuten Ondrej Cink en Milan Vader voor.

Mathieu van der Poel en Tom Pidcock staan dit weekend niet aan de start van de Wereldbeker-wedstrijd in Oostenrijk. Nino Schurter doet wel mee, maar de naam van de Zwitser vinden we vandaag pas terug op de 29ste plaats in de daguitslag.

Bij de vrouwen ging Loana Lecomte er met de zege vandoor. De Franse bleef uiteindelijk Rebecca McConnell en Jolanda Neff met een aantal tellen voor. Anne Tauber eindigde op de elfde plaats.

Wereldbeker mountainbike 2021

Short track mannen, Leogang

1. Mathias Flückiger in 20m43s

2. Ondrej Cink +5s

3. Milan Vader +16s

4. Jordan Sarrou +18s

5. Anton Cooper +18s

6. Alan Hatherly +33s

7. Sebastian Carstensen +35s

8. Jens Schuermans +36s

9. Vlad Dascalu +36s

10. Joffre Cullell Estape +36s

Volledige uitslag