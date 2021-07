Mathias Flückiger oppermachtig in Les Gets, teleurstellende race Pidcock

Mathias Flückiger heeft de wereldbeker cross-country mountainbike in Les Gets gewonnen. De Zwitser reed in de Franse Alpen tijdens een zware en technische wedstrijd enkele rondes solo aan de leiding en bleef na zeven rondes de Tsjech Ondřej Cink voor. Tom Pidcock reed de wedstrijd niet uit.

In een regenachtig Les Gets was het wereldkampioen Jordan Sarrou die de kopstart pakte. Nadat aanvankelijk Cink het initiatief overnam, was het de Italiaan Luca Braidot die verrassend de leiding pakte. Tom Pidcock en Nederlands kampioen Milan Vader werden bij de start opgehouden door een val, waardoor zij tot achtervolgen gedwongen werden.

Flückiger – vrijdag nog winnaar van de shortrace – nam op een technisch gedeelte het initiatief over, waarna Cink, Hatherly en Sarrou in de achtervolging moesten. Flückiger slaagde erin om zijn voorsprong gestaag uit te bouwen.

Ondanks een schuiver in de vierde ronde, wist Flückiger zijn voorsprong te behouden. Cink maakte zich nog los van zijn twee mede-achtervolgers, maar kwam in zijn jacht op de leider tekort. De tijd die hij won bergop, verloor de Tsjech in de afdalingen. Daarom kon Flückiger – net als in Leogang – wederom de overwinning vieren.

De wedstrijd in Les Gets was de vierde wereldbekermanche op de kalender. Later dit jaar volgen nog de wedstrijden in het Zwitserse Lenzerheide (5 September) en het Amerikaanse Snowshoe (19 September).

Wereldbeker mountainbike 2021

Cross-country mannen, Les Gets

1. Mathias Flückiger in 1u27m33s

2. Ondřej Cink op 25s

(later meer)