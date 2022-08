Matevz Govekar verrast met winst in Vuelta a Burgos: “Wist dat ik een sterke sprint had”

De vierde etappe van de Vuelta a Burgos is gewonnen door Matvevz Govekar, een renner van Bahrain Victorious. De 22-jarige Sloveen won zijn eerste profzege vanuit de vroege vlucht. “Ik ging vol aan in de laatste driehonderd meter. Het is geweldig dat ik kon winnen.”

Govekar zat met andere woorden mee in de ontsnapping van de dag, die maar liefst veertien renners groot was. Het peloton toonde weinig interesse in de etappe, waardoor de vluchters voor de zege konden strijden. “Het was het plan dat als er een grote ontsnapping zou zijn, ik zou proberen mee te gaan”, vertelt Govekar op de ploegsite.

In de finale werd er een aantal keer aangevallen, maar uiteindelijk besliste een sprint met een kleine groep wie de rit op zijn naam mocht schrijven. “Ik heb alle aanvallen gevold. Toen ik doorhad dat er een kans was om te sprinten, heb ik me af en toe mee op kop gezet. Ik denk dat iedereen op de limiet zat en dat het moeilijk zou worden, maar ik weet dat ik een sterke sprint heb.”

“Ik ging vol aan in de laatste driehonderd meter. Het is geweldig dat ik kon winnen”, aldus een gelukkige Govekar. De Sloveen is kersvers prof bij Bahrain Victorious, hij kwam over van Tirol KTM.