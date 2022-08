Matevz Govekar boekt vanuit vroege vlucht eerste profzege in Ronde van Burgos

Matevz Govekar heeft de vierde etappe van de Ronde van Burgos op zijn naam geschreven. De Sloveen, die 1 augustus prof is geworden bij Bahrain Victorious, zat mee met de omvangrijke kopgroep en toonde zich in de lastige laatste kilometer de snelste. Het is Govekar zijn eerste zege tussen de profs. Pavel Sivakov blijft leider.

Op de vierde dag van de Vuelta a Burgos was er een parcours uitgetekend met een behoorlijk golvend profiel, maar zonder echte bergen. Echt vlak mocht de route niet genoemd worden. Zeker de finale niet. Toch was het vooraf de verwachting dat sommige sprinters een kans zouden maken na 169 kilometer. De laatste twee kilometer liepen aan ongeveer 4,9% omhoog, met maximaal 7% op 400 meter voor de streep. Toch een flinke kuitenbijter waar ook de klassementsmannen alert moesten zijn.

In de openingsfase van de wedstrijd ontstond er een kopgroep van veertien. Daarbij alvast één snelle man – op papier de snelste van het hele pak – die het niet op een sprint van een groot peloton aan wilde laten komen: Fernando Gaviria. De Colombiaan van UAE Emirates had het gezelschap van Matevz Govekar (Bahrain Victorious), Patrick Gamper (BORA-hansgrohe), Lluís Mas (Movistar), Lennard Hofstede (Jumbo-Visma), Pieter Serry (Quick-Step Alpha Vinyl), Dario Cataldo (Trek-Segafredo), David de la Cruz (Astana Qazaqstan), Omer Goldstein (Israel-Premier Tech), Valentin Retailleau (AG2R Citroën), Fernando Barceló (Caja Rural-Seguros RGA), Xabier Mikel Azparren (Euskaltel Euskadi), David Martin (EOLO-Kometa) en Brandon Smith Rivera (INEOS Grenadiers).

Rivera virtuele leider

Die laatste, Rivera, was de bestgeklasseerde renner vooraan. Hij stond voor de start van de etappe op drie minuten en 18 seconden van zijn ploeggenoot Pavel Sivakov. Omdat de vroege vlucht met nog negentig kilometer te gaan een voorsprong had van drie minuten en twintig seconden, kwam de Colombiaan virtueel aan de leiding te staan. Het werk van Burgos BH en Equipo Kern Pharma – beide hadden niemand in de vroege vlucht en maakten dus tempo in het peloton – zorgde er aanvankelijk niet voor dat daar iets aan veranderde. Sterker nog, het gat groeide op een gegeven moment tot vier minuten.

Later verloren de vluchters evenwel weet wat van hun pluimen. Ook INEOS Grenadiers droeg bij aan deze ontwikkeling, want met Rivera vooraan waren ze niet zeker. De la Cruz stond immers slechts negen seconden achter de klimmer van de Britse ploeg en vormde derhalve een gevaar. Met nog veertig kilometer te gaan, hadden de veertien nog minder dan tweeënhalve minuut bonus. Op dit moment ontstond er vooraan wat onrust: verschillende renners probeerden weg te rijden. Dit had tot gevolg dat de groep in tweeën brak. Mas, Serry, Azparren, Goldstein, Govekar, Retailleau en – uiteindelijk – Gamper zaten in het eerste deel.

Vluchters strijden om de zege

Inmiddels waren Burgos-BH en Equipo Kern Pharma gestopt met achtervolgen. EF Education-EasyPost nam even het commando over, maar niettemin liepen de koplopers weer wat verder uit. Doordat Rivera en De la Cruz terugvielen, was er voor het klassement bovendien geen (grote) dreiging meer: Goldstein stond op vijf minuten en dertig seconden. Het ging enkel nog om de ritzege en daar mochten de vluchters om vechten.

Tot vier kilometer van de streep bleven de zeven bij elkaar. Daarna gooide Gamper de knuppel in het hoenderhok. De Oostenrijker had geen succes, net als Azparren, die als tweede een poging deed. In de oplopende slotkilometers voerde Goldstein het tempo op, maar de rest kon volgen. Het zou derhalve op een sprint aankomen. Daarin ging Goldstein vroeg aan. Retailleau kwam er overheen, maar zag op zijn beurt Govekar langskomen. De Sloveen, kersvers prof bij Bahrain Victorious, boekte zodoende zijn eerste profzege.

Tussen de favorieten gebeurde er weinig en waren er geen tijdsverschillen meer. Pavel Sivakov blijft dus aan de leiding in het algemeen klassement.