donderdag 1 februari 2024 om 17:09

Matej Mohoric: “Wilde geen valpartij riskeren in de afdaling”

Matej Mohoric daalde vanmiddag op een indrukwekkende manier naar de ritzege in de Ronde van Valencia. Maar naar eigen zeggen deed hij dat nog redelijk behoedzaam. “Het ging heel snel, maar ik probeerde geen valpartij te riskeren”, zegt Mohoric in het flashinterview. “Dat bleek genoeg om het te halen tot de finish.”

Naar eigen zeggen was deze tweede etappe hét doel van de week voor Mohoric. “Het was dan ook de etappe die me het best ligt. De etappe van gisteren ook wel een beetje, maar toen kon ik niets proberen, omdat de vroege vlucht nog voor ons uit reed.”

Ondanks de favorietenstatus van Mohoric, nam zijn ploeg Bahrain-Victorious de koers niet in handen. “We verloren vandaag twee ploegmaats (Kamil Gradek en Yukiya Arashiro kwamen niet aan de start, red.) en zij waren juist de renners die we bij hadden om de controle op zich te nemen. Gelukkig waren er enkele andere ploegen ook op de ritzege gebrand en namen zij het initiatief. In de finale brachten mijn ploegmaats me perfect aan de voet van de slotbeklimming.”

Mohoric, die vorig jaar op dezelfde manier Milaan-San Remo won, wil nu meer. “Dit was mijn finetune-wedstrijd om in mijn allerbeste vorm te geraken voor de klassiekers, al vanaf de Omloop. Mijn coach lachte er deze week nog mee dat hij me moet tegenhouden om niet te veel te trainen, omdat ik dan te vroeg op topniveau zou zijn. Maar zelf zie ik dat anders: ik probeer het beste te halen uit alle kansen die zich voordoen. Als je die mist, komen ze niet meer terug, want de goede jaren van je carrière gaan snel voorbij. En het verschil tussen winnen en verliezen is klein.”

Met de ploeg wachten er deze week nog andere doelen in Valencia. “We zijn een van de sterkste ploegen hier, dat doen we niet zomaar. We willen jaar beginnen met goede resultaten, om het moraal omhoog te krikken binnen de ploeg en excitement te creëren voor de grote klassiekers. Pello Blibao en Santiago Buitrago moeten het voor ons doen in het klassement, voor mij is het klimmen te zwaar.”