vrijdag 1 maart 2024 om 08:46

Matej Mohoric wil meedoen voor zege in Strade Bianche, maar: “Parcoursverandering in voordeel klimmers”

Vorig jaar eindigde Matej Mohoric als zesde in Strade Bianche, dit jaar mikt hij op meer. Hoewel de Sloveen denkt dat de parcourswijziging niet in zijn voordeel is, wil hij wel meestrijden voor de zege in Siena. Hij krijgt steun van ‘een groep van jonge talenten’, aldus ploegleider Roman Kreuziger op de site van Bahrain Victorious.

Strade Bianche is in 2024 fors zwaarder dan voorgaande jaren. Dat heeft allereerst te maken met de afstand, die voor het eerst boven de grens van de 200 kilometer ligt. Terwijl de afgelopen zes edities nog 184 kilometer lang waren, moeten de renners nu 215 kilometer afleggen. Ook zijn er vier extra grindstroken aan het parcours toegevoegd. We gaan van elf naar vijftien sectoren. Én van 63 kilometer naar 71,5 kilometer aan gravel. “Door de parcourswijziging zal de dynamiek van de koers veranderen”, stelt Mohoric.

“De langere afstand kan ik het voordeel zijn van de lichtere klimmers en klassementsrenners. Niettemin zal veel afhangen van de tactiek zaterdag. Ik voel dat ik in goede vorm ben, ook al vielen de resultaten in het Openingsweekend tegen”, zegt de wereldkampioen gravel, die in de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne respectievelijk als 24ste en 79ste eindigde. In Kuurne toonde hij zich wel door lang in de tegenaanval te rijden. “Ik ga Strade Bianche met voorzichtige ambities in, maar vastberaden om goed te presteren en te strijden voor de zege.”

Helpers

Mohoric zal in Toscane bijgestaan worden door Nicolò Buratti, Matevž Govekar, Fran Miholjevic, Torstein Træen, Edoardo Zambanini en wegkapitein Andrea Pasqualon. “We hebben een groep van jonge talenten, die klaar zijn om steun te bieden”, zegt Kreuziger.

“Ons doel is om alle rollen zo goed mogelijk te vervullen en in de top-vijf te eindigen, maar we proberen natuurlijk als winnaars uit de strijd te komen. Hoewel we erkennen dat er sterke tegenstanders zijn, heb ik er vertrouwen in dat we – als we het slim spelen – mee kunnen zitten in de finale en vechten voor de zege.”